¿Se te pegan la comida? Así debes limpiar, cuidar y guardar las sartenes para no rayarlas

Responsabilizar a la sartén por arruinar tus tortillas u otras comidas es una táctica común, pero la verdad es que el estado de tus utensilios de cocina afecta el resultado de tus recetas. Cuando una sartén se raya, generalmente debido a un mal uso, los alimentos pueden pegarse a la superficie. Esto sucede porque la sartén ha perdido el esmalte que la cubre, el cual protege y evita que los alimentos se peguen o se quemen. Por lo tanto, es crucial seguir algunos consejos para lavar adecuadamente tus ollas y sartenes sin dañarlas. La calidad de tus recetas depende de ello.

Pero, no solo se debe prestar atención y seguir una serie de trucos para lavar correctamente las sartenes, también para utilizarlas y guardarlas. Sí, has leído bien, no es menos importante saber cómo almacenar una batería de cocina correctamente. Por ejemplo, si por falta de armarios guardamos las ollas y las sartenes en el mismo cajón, y una dentro de otra para ahorrar espacio, las de arriba pueden dañar a las de abajo y rayarlas.

Si este es tu caso, tranquilidad, porque existe una solución fácil y económica. Con el mero hecho de colocar unos salva sartenes entre cada uno de los utensilios, evitarás que se raye el esmalte del menaje, aunque lo almacenes todo junto. Por eso, siempre debes colocar una almohadilla de tela entre sartenes, para protegerlas. Un ejemplo son los protectores de la marca Filtronic que destaca por su relación calidad-precio, están fabricados con fieltro de poliéster de calidad superior para evitar cualquier rasguño entre sartenes. ¡Y por menos de 10 euros!

¿Cómo limpiar las sartenes y recuperar su calidad?

Si no has seguido los consejos de almacenamientos hasta ahora y del uso has deteriorado las sartenes, pero quieres otorgarles una segunda oportunidad, existe una forma de devolverles el lustre. El primer paso es preparar un recipiente con dos cucharadas de bicarbonato de sodio y dos de vinagre blanco (con poder desinfectante, por cierto).

Después de remover bien esta mezcla y de que se haya formado una pasta, debemos untarla por la superficie de la sartén u olla que queramos salvar. Tras repartir el ungüento con la mano, lo dejamos actuar durante una hora. Por último, con un buen estropajo que no dañe el menaje de cocina, retiramos la pasta y añadimos un poco más de vinagre para después limpiarlo con un lavavajillas.

Aunque no parezca relevante, la calidad de los estropajos como hemos nombrado y del lavavajillas es determinante. Desde 20deCompras te recomendamos que para utensilios delicados utilices una esponja de tela, como este pack de seis piezas que no rayarán tus sartenes.

Lo mismo ocurre con el lavavajillas, debe ser de calidad si queremos mantener en buen estado nuestras ollas y sartenes. No obstante, si la razón de no comprar uno de calidad es la economía de tu hogar, aprovecha la opción de compra recurrente de Amazon y las ofertas en lavavajillas de marcas como Fairy o Somat, que te dejarán sin habla. Como estas:

Por último, en 20deCompras sabemos que estos utensilios de cocina acumulan mucha suciedad, incluso en las paredes exteriores. Por eso, para ayudarnos en la tarea de limpieza podemos recurrir, a veces, a un tipo de productos: las piedras pómez para desincrustar la suciedad con facilidad. Productos eficaces para soluciones delicadas y, por su puesto, para otorgarle una segunda oportunidad a tu menaje de cocina. Este pack de 12 por solo 20 euros es rápido, efectivo, cada esponja dura más de lo común y su fórmula evita contaminaciones alimenticias.

