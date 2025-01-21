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Que San Valentín no te pille por sorpresa: regalos originales que ya puedes encargar

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El Día de los Enamorados es la excusa perfecta para regalar.Canva
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Noticia

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

21 ene 2025 - 17:00
Ainhoa Estaregui
El próximo 14 de febrero se celebra el día de los enamorados y te ayudamos a saber qué regalar en esta fecha en la que los detalles personalizados y las experiencias son los más recurrentes. 

Por mucho que promulguemos aquello de "el amor se celebra todos los días del año", no hay regalo en San Valentín que por bien no venga. Así, el próximo 14 de febrero es una fecha marcada en el calendario para regalar y recibir obsequios. Más allá de saber qué significa el día de San Valentín y por qué dio origen al día de los enamorados, nuestra preocupación están en saber qué regalar este día. 

Aunque no es obligatorio hacer regalos en esta fecha, es una excusa para tener un detalle con esa persona especial. Nos puede ayudar el saber que lo que más se regala en San Valentín siguen siendo los obsequios clásicos como las flores y los bombones. Sin embargo, las experiencias están convirtiéndose en una de las favoritas porque invitan a pasar tiempo juntos, en, por ejemplo, la ciudad más romántica de Italia. 

Sabemos que dar con el regalo adecuado no es sencillo y, por ello, en 20deCompras hemos seleccionado algunas propuestas que puedes encargar ya para que te lleguen a tiempo para el 14 de febrero. 

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Un mapa decorativo 

Este mapa permite señalar los lugares que has visitado.
Este mapa permite señalar los lugares que has visitado.Enjoy The wood
Comprar por 80 euros

Viajar es uno de los favoritos de muchas parejas que no dejan de coleccionar recuerdos juntos en diferentes partes del mundo. Para estos amores aventureros, este mapa de madera es ideal, ya que recuerda todos los sitios que se han visitado. Además, se trata de una pieza en madera que no puede estar más de moda. Se pueden escoger entre varias opciones de tamaño y diseño. 

Una planta

Este tipo de planta se alimenta de la humedad del ambiente.
Este tipo de planta se alimenta de la humedad del ambiente.BeGreen
Comprar por 42 euros

Las flores son unos de los regalos clásicos y, aunque queremos ser originales, sabemos que siempre son un acierto. Claro que, podemos apostar por la versión actualizada y obsequiar con una planta. En Begreen tienen una selección de plantas, kokedamas, y hasta plantas de aire para el día de los enamorados que nos ha encantado. Aunque también cuentan con las clásicas rosas (incluso en urna de cristal al puro estilo Bella y Bestia), nos quedamos con la originalidad de la planta de aire Bali. 

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Una joya con mucho amor

Las joyas siempre son un acierto.
Las joyas siempre son un acierto.Pandora
Comprar por 99 euros

Otro clásico que nunca falla: las joyas. Además, hay tanta variedad de propuestas y presupuestos que es fácil dar con la que más nos interesa.  Para este San Valentín, nos quedamos con el anillo en forma de corazón de líneas orgánicas, una propuesta sencilla y elegante de Pandora. Está recubierta en oro. 

Un viaje con destino sorpresa 

Esta propuesta incluye transporte y alojamiento.
Esta propuesta incluye transporte y alojamiento.Waynabox
Regalar un viaje sorpresa

Un viaje siempre es un RE-GA-LA-ZO, pero, para hacerlo aún más original, nuestra apuesta es clara: un viaje sorpresa para ambos. Waynabox nos ofrece esta experiencia en la que descubrimos el destino que visitaremos 48 horas antes de viajar. Desde 125 euros, incluye vuelos y estancia. Además, se pueden eliminar algunos destinos que ya hayáis visitado, establecer ciudad de partida, seleccionar preferencias en cuanto a horarios y cambiar la categoría del hotel. 

Un regalo para disfrutar en la cama

Este dispositivo es un dos en uno.
Este dispositivo es un dos en uno.Satisfyer
Comprar por 29,95 euros

Romper la monotonía en la cama es fácil... y barato con esta propuesta de Satisfyer. Se trata de un dispositivo que ofrece dos funciones en uno. Por un lado, es un vibrador para dedo y, por otro, un anillo para el pene, por lo que puede revolucionar los encuentros de pareja. Es impermeable, ofrece 12 programas de vibración y está fabricado con materiales respetuosos. 

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