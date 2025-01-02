Las rebajas de enero ya han empezado en estas tiendas: dónde encontrar las mejores ofertas

Aunque tradicionalmente empezaban después de Reyes, hay muchas firmas que ya han activado descuentos para hacer más llevadera la cuesta de enero.

Además de ser el primero del año, enero es, por excelencia, el mes de las promociones. Y es que tras una época de consumo más elevado, toca hacer frente a la temida cuesta que puede afrontarse con previsión y organización, además de adaptar los gastos a las nuevas subidas en el precio de la luz, la vivienda o los alimentos. Por ello, las rebajas de enero son unas de las más esperadas del año en España.

En este periodo, muchos consumidores aprovechan para renovar su armario o para hacer los regalos a los que no llegaron en Navidad. Pero, ¿cuándo son las rebajas de enero? Hasta hace unos años, no era hasta después de Reyes cuando las tiendas colgaban sus carteles rojos anunciando los descuentos y, sin embargo, ya hace varios que muchos las adelantan incluso varias semanas.

Zara, Massimo Dutti, Bershka, Lefties y otras tiendas del grupo Inditex (unas de las más esperadas) comenzarán sus rebajas online el próximo día 6, igual que hará Mango. Todo parece indicar que El Corte Inglé esperará al día 7, aunque en Sfera habrá descuentos desde el 2 de enero. Sin embargo, hay tiendas en las que ya han empezado las rebajas de enero y te las contamos bajo estas líneas.

Rebajas de hasta el 60% en Cortefiel



Para quienes quieren renovar su armario en las rebajas de enero, Corterfiel lo pone fácil con descuentos de hasta el 60% en su catálogo. Así, podemos encontrar desde abrigos y jerséis hasta calzado y complementos para adquirir nuevas prendas a buen precio de marcas como Pedro del Hierro, Hoss Intropia o Slowlove.

Prendas al 50% en Springfield

Otra de las firmas de moda más punteras, Springfield, también se suma a las rebajas de enero con descuentos de hasta el 50%. La marca de High Spirits y el apartado de niños también están rebajados.

'Homewear' e interior al 70% en Women'Secret

Las rebajas de enero también son un buen momento para renovar nuestra ropa interior, pijamas o conjuntos de homewear y Women'Secret nos lo pone fácil con los descuentos de hasta el 70% que ha activado en su catálogo físico y online.

El mes de los descuentos en Cecotec

La marca española Cecotec se suma a las rebajas de enero con un mes de "descuentazos". Así, encontramos promociones en pequeños electrodomésticos, como cafeteras superautomáticas o freidoras sin aceite, pero también en dispositivos de limpieza como sus famosos robots aspiradores.

Pedro del Hierro, al 60%

Las rebajas de enero son una buena oportunidad de conseguir prendas de calidad a buen precio. Así lo demuestran los descuentos de hasta el 60% en Pedro del Hierro.

Descuentos de Año Nuevo en El Corte Inglés

Aunque todavía no se pueden considerar rebajas de enero, en El Corte Inglés ya encontramos hasta el 40% de descuento en moda, juguetes, electrónica, deportes y mucho más.

La Redoute con descuentos de hasta el 60%

Tanto si necesitamos renovar nuestro armario como si buscamos elementos de decoración o para el hogar, en La Redoute tienen un buen catálogo que ahora han rebajado hasta un 60%.

Rebajas en Lidl

Aunque la cadena de supermercados destaca por tener unos precios asequibles de forma habitual, también se suma a las rebajas de enero. Por el momento, encontramos rebajado su catálogo de moda para mujer, hombre, niños y bebés, y, también, algunos productos para el hogar.

Hasta un 50% en Adidas

La popular firma deportiva también se suma a las rebajas de enero con descuentos de hasta el 50% en parte de su catálogo. Así, podemos encontrar en oferta desde las mejores equipaciones para practicar deporte hasta las prendas de moda casual (incluidas algunas de las zapatillas más deseadas).

Hasta el 50% en gafas de sol de Hawkers

El accesorio indispensable para cualquier época del año es de Hawkers, una de las marcas más populares de gafas de sol que ha activado descuentos de hasta el 50% en sus rebajas.

Ventas privadas en Etam

Sujetadores, bragas, bodies y pijamas con descuentos de hasta el 50%. Esto es lo que ya podemos encontrar rebajado en Etam, eso sí, si pertenecemos a su club de fidelidad.

Rebajas en perfume y maquillaje en Primor

El sector beauty también se suma a las rebajas de enero para animarnos a renovar nuestro neceser. En el caso de Primor, sus rebajas de 2025 ofrece las mejores promociones en perfumes, cosmética, maquillaje, cabello y parafarmacia.

Cuándo empiezan las rebajas de enero en Media Markt



Media Markt es una de las tiendas de las que más se esperan sus promociones. Aunque no ha activado sus rebajas como tal, la cadena cuenta ahora con su promoción Cuesta abajo, para ayudar a sobrellevar la cuesta de enero con descuentos en gran parte de su catálogo.

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