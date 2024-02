Diez planes en la ciudad más romántica de Italia (y no es Venecia)

La "culpa" de que consideremos Verona como una ciudad que desborda romanticismo es del mismísimo William Shakespeare, quien ambientó aquí la historia de amor eterno de Romeo y Julieta. La ciudad también ha colaborado en fortalecer esos lazos y ha conservado algunos de los rincones que el autor inglés describe en su novela, a pesar de que dicen que él nunca estuvo allí…

La ciudad de Verona ha conservado algunos de los rincones que Shakespeare describe en su inmortal novela

Tal es la relación de Verona con San Valentín que cada año celebran un festival dedicado al amor, Verona in Love (lovinverona.com), con una agenda de lo más completa para que a tu escapada no le falten detalles, sobre todo románticos. Para completar tu estancia o planificarla para otras fechas (Verona puede ser todavía más romántica en primavera) aquí tienes los diez planes que no pueden faltar en tu visita a esta ciudad situada entre Venecia y Milán.

Casa de Julieta, con su estatua y el famoso balcón. alxpin

1. Casa de Julieta

Esta es la primera parada de muchos jóvenes (y no tanto) que desean que Julieta les eche una mano con sus asuntos amorosos. Por eso ya la entrada está llena de candados y las paredes repletas de notas y cartas. La que fuese la casa de la protagonista de esta historia de amor vivía en el número 23 de la calle Capello, en pleno centro histórico. Una mansión que lleva siendo museo más de un siglo y reconocerás nada más acceder a su patio y ver el balcón más famoso de Italia.

Placa a la entrada de la tumba de Julieta. Getty Images

2. La tumba de Julieta

Sin querer hacer más “spoiler” de la obra de Shakespeare, solo informar que este es otro de los lugares que el autor describe en su novela y que se puede visitar. Se encuentra en los sótanos del claustro de San Francisco del Corso y junto al lugar donde descansa Julieta Capuleto se pueden leer fragmentos de la novela para que vivas ese momento con una mayor dosis de emoción.

Basílica de San Zenón. Getty Images

3. Basílica de San Zenón

Atención que viene otro “spoiler”. En este viaje tras los pasos de Romeo no puede faltar la visita a esta iglesia románica. Es una de las más queridas por la ciudad ya que aquí se conservan las reliquias de su patrón, San Zenón. Pero en este caso también nos interesa porque es precisamente en su cripta donde ocurre uno de los momentos claves de esta novela.

Vista nocturna de Verona y el río Adigio. Getty Images

4. Busto de Shakespeare

A pesar de la cantidad de rincones que recuerdan a Romeo y Julieta, solo hay un punto en el que la ciudad recuerda al escritor que tanta fama le dio. Este busto está situado en la entrada del Lapidario Maffeiano, uno de los museos públicos más antiguos de Europa. Aquí destacan sus colecciones de arte griego, etrusco, paleo-veneto y romano.

Vista aérea de la Arena de Verona. Getty Images/iStockphoto

5. Arena de Verona

Se trata de uno de los monumentos más conocidos y representativos de la ciudad y es que no debemos olvidar que, tras Pompeya y Roma, Verona es la ciudad de Italia con mayor concentración de ruinas de la época romana. El estado de conservación de este anfiteatro permite seguir utilizándolo para conciertos y otros espectáculos. Además, también es posible visitarlo, algo que merece mucho la pena.

Piazza delle Erbe. Getty Images

6. Piazza delle Erbe

Perderse entre las callejuelas peatonales del centro histórico es una delicia, más aún cuando te vas encontrando con sus coquetas plazas. La Piazza delle Erbe es una de las más antiguas de la ciudad (aquí se ubica el antiguo foro romano) y también de las más bellas. La animación que siempre reina en esta plaza te puede despistar, pero no olvides fijarte en cada uno de sus edificios llenos de historia.

Piazza delle Erbe y la Torre Lamberti. Getty Images

7. Torre Lamberti

Con sus más de 80 metros de altura preside la Piazza delle Erbe y es visible desde muchos puntos de la ciudad. Por eso desde la parte más alta las vistas son tan impresionantes. Puedes subir sus 368 escalones o pagar un poco más en la entrada y subir en ascensor.

Piazza dei Signori. Getty Images

8. Piazza dei Signori

Otra de las plazas imprescindibles de Verona. Rodeada de clásicos palacios renacentistas, es una de las más elegantes de la ciudad. Una parte está porticada y en cualquier rincón hay una estatua o un recuerdo de los que fueron personajes ilustres.

Castelvecchio de Verona. Flavio Vallenari

9. Castelvecchio

Ubicado muy cerca de la zona histórica, esta fortaleza militar medieval se ha convertido en el Museo Cívico. Además de las obras de arte que atesora, el edificio en sí es digno de visitar.

Lago de Garda, muy cerca de Verona. Getty Images

10. Castillo San Pietro y lago de Garda

Totalmente diferente al anterior, uno de los principales motivos para subir hasta este castillo son las vistas panorámicas que se obtienen de la ciudad. Solo desde allí se aprecia el recorrido del río Adigio a su paso por Verona y la cantidad de torres que salpican su perfil. Especial mención al Puente de Piedra, el más antiguo de la ciudad.

Y si te quedas con ganas de más planes románticos puedes visitar el lago de Garda, situado a menos de una hora de Verona. El punto más encantador y romántico es, sin duda, el pequeño pueblo de Sirmione.

