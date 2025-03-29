Adiós a la escoba y la fregona: esta Roomba aspira, friega y ¡hasta se limpia sola!

Los robots aspiradores evolucionan y de forma paralela bajan de precio, y ya hay modelos con autovaciado a precios ridículos.

Las Roomba son los robots aspiradores que más años llevan en el mercado, el rival a batir para todos los demás, y eso que la competencia es ya encarnizada en un sector que ya se ha colado en los hogares de medio mundo para hacer el día a día mucho más llevadero.

Hasta hace no mucho tiempo, no había una sola Roomba que pudieramos calificar de asequible, y tampoco había modelos que añadieran fregado a la función de aspirado, pero ambas cosas han cambiado y ahora aparecen ofertas más que interesantes, como la que deja la Roomba Combo 2 Essential en 189 euros.

Con este precio planta cara a todos los fabricantes del segmento low cost, y le añade los toques distintivos que han hecho que iRobot sea la firma líder, como por ejemplo su sistema Dirt Detect de suciedad, entre otras cosas.

Roomba Combo 2 Essential Este robot aspirador con mopa seca y húmeda es ideal para una limpieza integral del suelo.

Eso sí, esta rebaja de precio no va a durar para siempre. Forma parte de la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon, que acaba el día 31 y que está dejando muchas gangas en tecnología y electrónica, no solo en robots, sino también en otras categorías.

Por el precio que tiene, son 189 euros bien invertidos si pasar la escoba y la fregona te parece tedioso, si tienes mascotas y quieres que mientras estás trabajando un robot aspirador haga una limpieza básica del suelo que haga que cuando llegues a casa esté ya prácticamente listo.

2 en 1, y con un sistema de navegación líder

Este dispositivo revolucionario combina aspiración, fregado y autogestión de su depósito de sólidos, algo que cada vez es más habitual, pero no en estos precios y mucho menos de un fabricante top como iRobot.

Destaca por la capacidad de aspirar y fregar simultáneamente, adaptándose a diferentes tipos de superficies. Desde suelos de madera hasta baldosas y superficies delicadas, la Romba Combo 2 Essential garantiza una limpieza profunda. El mapeo inteligente constituye uno de sus puntos más reconocidos por los usuarios, y es que las Roomba han presumido de ser precisas desde hace ya muchos años.

La tecnología de navegación integrada permite al dispositivo moverse de forma sistemática, evitando obstáculos de todo tipo. Sus sensores detectan desniveles, esquivan muebles y optimizan cada recorrido para asegurar una cobertura completa de todos los espacios. Esta inteligencia de movimiento garantiza que ningún rincón quede sin limpiar, salvo que sea inaccesible, claro está.

Control remoto en su aplicación, aunque quizás ni lo necesites

La autonomía de batería es otro de los aspectos más destacables. Con una duración que puede alcanzar hasta 180 minutos en modo de aspiración económica, la Romba Combo 2 Essential puede cubrir espacios amplios sin necesidad de recarga.

Esta capacidad se complementa perfectamente con su estación de autovaciado, un elemento que le dota de más independencia con respecto a ti, que apenas tendrás que encargarte de nada en días y días si la dejas programada.

El sistema de autovaciado le da un gran salto en cuanto comodidad. Una vez finalizado su ciclo de limpieza, el robot regresa automáticamente a su base y deposita de forma totalmente autónoma todos los residuos recolectados. Esta característica libera al usuario de una de las tareas domésticas más repetitivas y molestas.

La gestión del dispositivo se realiza a través de una aplicación móvil que ofrece control total. Los usuarios pueden programar limpiezas, definir zonas específicas, establecer horarios personalizados y controlar el dispositivo de forma remota gracias a la conectividad WiFi incorporada.