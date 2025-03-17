Adiós al plumero: esta aspiradora es pequeña y perfecta para limpiar el polvo de todas las superficies y rincones

El modelo Liberty Digital de Taurus es ligero y permite llegar a las zonas más complicadas, logrando una limpieza muy efectiva.

Aunque somos conscientes de la necesidad de llevar a cabo las tareas domésticas, el tiempo que requieren nos invita a posponerlas. Por ello, realizamos una limpieza de mantenimiento y, de vez en cuando, toca una de esas sesiones generales en las que limpiar todos los rincones, tapicerías incluidas. Claro que, a limpiar el polvo acumulado no podemos renunciar, más ahora que comienza la temporada de alergias.

A pesar de que expertos han creado una pastilla que promete cambiar la vida de los alérgicos a los ácaros del polvo, todavía se hace indispensable eliminar esta suciedad de los muebles y el suelo. Para conseguirlo en este último nos aliamos con aspiradores verticales que facilitan el trabajo, pero para las superficies solemos recurrir al plumero y a los trapos.

Sin embargo, en Taurus cuentan con una pequeña aspiradora que es perfecta para eliminar el polvo de superficies y rincones difícil. Tiene un tamaño compacto y es muy ligera para poder limpiar el polvo en tiempo récord.

La aspiradora perfecta para eliminar el polvo

Esta aspiradora es muy compacta. Taurus

Esta pequeña aspiradora tiene un potente motor y una potencia de succión elevada para poder eliminar las partículas de polvo de una sola pasada. Para ello, cuenta con una autonomía de 15 minutos, por lo que se trata de un dispositivo que es el complemento perfecto al resto de aliados para la limpieza del hogar. De hecho, su peso ligero también ayuda a ello.

Además, incluye filtro HEPA+ lo que garantiza que el aire que expulsa el dispositivo sea filtrado. Este es lavable para garantizar siempre el estado óptimo de mantenimiento. También nos gusta por su base de estacionamiento que permite almacenar este dispositivo de forma cómoda, así como sus accesorios. En cuanto a su recarga, se hace a través de USB-C y adaptador USB.

Prestaciones de esta pequeña aspiradora

Motor : 120 watios y 90.000 rpm de velocidad

: 120 watios y 90.000 rpm de velocidad Potencia de succión : 14.000 Pa

: 14.000 Pa Batería : de litio, 11,1 V

: de litio, 11,1 V Autonomía : 15 minutos

: 15 minutos Sistema de filtrado : HEPA

: HEPA Nivel de ruido: 75 dB

Cómo quitar el exceso de polvo

El uso de este dispositivo es muy adecuado para limpiar el polvo de forma continua, puesto que realizar este mantenimiento con regularidad es el primer paso para eliminar el polvo acumulado. Con este aspirador, esta tarea se hace en apenas unos minutos por lo que convertirla en rutina apenas nos costará y los resultados serán más que visibles.

En caso de polvo adherido, lo mejor es limpiar suavemente con un paño de microfibra tanto en horizontal como en vertical hasta deshacernos de él.

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