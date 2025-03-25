La aspiradora vertical de Xiaomi por menos de 200 euros y otras escobas a precio de ganga

La limpieza del hogar es una de las tareas domésticas más costosas.

Las escobas verticales sin cables son el objeto de deseo entre aquellos que quieren agilizar las tareas domésticas y en la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon encontramos modelos muy rebajados.

Desde que tenemos aspiradoras verticales, la limpieza de nuestro hogar es mucho más sencilla. Nos permiten llegar a todos los rincones, incluso los más difíciles, ayudan a limpiar tapicerías y tejidos e, incluso, con algunos modelos no tenemos ni que preocuparnos de vaciar el depósito. Dyson es una de las marcas más aclamadas, pero no está al alcance de todos los bolsillos.

Claro que, aunque las bondades de la firma son muchas, hay otros modelos más económicos que también merecen la pena. Más ahora que Amazon celebra su Fiesta de Ofertas de Primavera donde hemos encontrado aspiradoras verticales sin cables rebajadas.

De hecho, uno de los modelos más populares de Xiaomi está con un descuento muy interesante que la deja en menos de 200 euros. Y no, no es broma, aunque lo parezca.

Una aspiradora vertical sin cable por 60 euros

Xiaomi Vacuum Cleaner G20. Amazon

Pese al precio por el que encontramos este modelo en Amazon, nada tiene que envidiarle a las gamas superiores. Así, cuenta con 18.000 Pa de succión, suficiente para poder limpiar toda la casa. Se convierte rápidamente en aspiradora de mano para poder adaptarse a las necesidades de cada momento. Además, como los modelos más potentes, incluye faro de luz LED para detectar todas las partículas de polvo.

También es interesante por su cepillo multisuperficie para todo tipo de suelo y tiene una batería de 60 minutos, lo que significa que permite limpiar toda la casa sin recarga.

Otra de sus bondades es que se adapta a todo tipo de suelos y captura la suciedad en todo tipo de suelos. Esta suciedad la filtra a través de un avanzado sistema de 5 etapas.

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