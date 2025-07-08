Olvídate de aspirar y fregar el suelo con este robot de Dreame que lo hace por ti (y que está 50 euros más barato)

Los dispositivos que ayudan con la limpieza del hogar son muy buscados en campañas de ofertas como el Prine Day que está activo del 8 al 11 de julio.

La limpieza del hogar es una de las tareas que no podemos evitar, pero sí aliviar gracias al lanzamiento de dispositivos específicamente diseñados para ellos. Los robots aspiradores fueron una auténtica revolución a la que ahora se han unido las escobas verticales. Y, por experiencia, en la combinación de ambos está el éxito.

Si necesitas renovar alguno de los dos (porque sí, su vida útil termina llegando a su fin), el Prime Day de Amazon es una buena oportunidad para hacerlo, ya que hay ofertas como la que el gigante del comercio online deja en el robot D9 Max Gen 2, de Dreame: de costar casi 180 euros, ahora nos lo llevamos por solo 129.

Robot aspirador D9 Max Gen 2, de Dreame Robot aspirador que recoge el polvo y friega. Es apto para todo tipo de suelos y dispone de un cuidado especial para alfombras. Recoge polvo, suciedad y pelos, por lo que es apto para casas con mascotas.

Se trata de un auténtico ofertón, ya que, este robot, además de aspirar, también friega el suelo. Así, al realizar dos tareas con un solo dispositivo, nos evita el tener que contar con varios gadgets y el tener que invertir tiempo y esfuerzo en hacerlo nosotros.

Todo ello, además, de forma personalizada gracias al mapeo inteligente del hogar que permite que el robot realice una limpieza precisa en la que ni un solo rincón pase desapercibido. Una de las bondades de este modelo es que es apto para todo tipo de suelos, incluidos madera y azulejos, y dispone de cuidado personalizado para alfombras y moquetas, en las que elimina la suciedad, el polvo y hasta el pelo de las mascotas.

Limpieza inteligente

Además de incluir estos dispositivos en nuestro hogar para facilitar la tarea de la limpieza, hacerlo significa contar con un asistente muy efectivo, ya que realiza esta labor de forma personalizada con total garantía. Además, se puede controlar por voz, con lo que no tenemos ni que esforzarnos en encenderlo. De hecho, no solo es compatible con Alexa, sino que si somos de Siri o Google Home también podremos sincronizarlos con este modelo.

Los resultados efectivos los consigue gracias a sus 4 niveles de succión con un máximo de 6000 Pa. Por ello, es apto para eliminar el cabello, la suciedad y los residuos de diversas superficies. Todo esto se recoge en un depósito de 570 mililitros, lo que evita el tener que limpiarlo y vaciarlo con frecuencia. Por su parte, el depósito de agua para fregar es de 230 mililitros y dispone de tres niveles ajustables según suelo y suciedad.

También contribuye a la limpieza eficaz su mapeo inteligente que es personalizable y que le ayuda incluso a evitar obstáculos. Podemos configurarlo para que haya zonas que queden fuera de su paso.