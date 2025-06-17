Aliexpress desafía al Prime Day y rebaja el 'pack' de 100 pastillas de lavavajillas de Finish a menos de 15 euros

Se trata de un ofertón a precios mínimos, ya que hacía meses que no veíamos este básico de limpieza a solo 10 céntimos la unidad.

Ya no podemos vivir sin ellos. Los lavavajillas se han convertido en indispensables en las cocinas... incluso en las más pequeñas. Para su correcto funcionamiento, las pastillas de lavavajillas son indispensables, por lo que son uno de los básicos de limpieza de cualquier hogar, por lo que siempre buscamos encontrarlos en oferta.

Dado su uso frecuente, no nos extraña que sea un top ventas en jornadas como el Black Friday o el Prime Day de Amazon, cuya edición 2025 se celebra en julio. Es entonces cuando solemos encontrar una buena rebaja, en concreto, en las Finish Power All in One, una de las favoritas. Sin embargo, Aliexpress se ha adelantado y ha dejado el pack de 100 pods a un precio irresistible.

Pastillas de lavavajillas Finish Power All in one 'Pack' de 100 cápsulas de lavavajillas de Finish Power All in One con alto poder desengrasante y eficaz incluso con la suciedad más incrustada y en aguas duras.

Con este precio, Aliexpress deja cada pastilla en solo 10 céntimos, lo que, sin duda, es un gran ahorro. De hecho, habitualmente solemos encontrarla por el doble de precio.

Aunque no es la primera vez que el marketplace nos sorprende con una gran promoción en este producto de limpieza, este precio previo al Prime Day es toda una declaración de intenciones. En Amazon, actualmente el pack de 110 pastillas, tiene un precio de 22,94 euros (20,65 euros si optas por la compra recurrente), lo que supone 0,19 euros la unidad en la opción más económica.

Si optamos por la oferta de Aliexpress, el envío es desde España, por lo que la entrega es rápida y segura. El único problema es que la plataforma solo permite hacer una compra por cliente, por lo que no podemos hacer un gran acopio a buen precio.

Las mejores pastillas de lavavajillas

Las Finish All in One son las pastillas de lavavajillas más populares del mercado o al menos lo son cuando están en oferta. No nos extraña porque ofrecen muy buenos resultados tras un solo lavado.

De hecho, están diseñadas para ser eficaces incluso son las manchas más difíciles y en aguas duras. Se sirve de una acción desengrasante muy potente para eliminar incluso la suciedad más incrustada. Eso sí, nuestra recomendación (y la de los fabricantes) es que completemos la acción de esta pastilla con sal y abrillantador para conseguir una vajilla impecable.