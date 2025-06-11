Evita el mal sabor del agua del grifo con este invento de Xiaomi: en la web oficial es barato, pero en Aliexpress lo es aún más

Si estás harto del regusto raro que deja el agua de tu cocina, esto te interesa: convierte el agua del grifo en algo que realmente apetezca beber, cocinar o lavar sin tener que gastar una fortuna.

Aunque muchas veces pasemos por alto su sabor o su aspecto, el agua corriente puede arrastrar impurezas y residuos que afectan directamente al día a día, desde la cocción hasta el simple gesto de lavarse la cara.

Los filtros de agua domésticos llevan tiempo entre nosotros, pero no todos consiguen ese equilibrio entre practicidad, eficacia y diseño que hace que merezcan la pena. Por suerte, algunas marcas han empezado a ofrecer soluciones inteligentes para mejorar el agua sin necesidad de instalaciones complejas ni sistemas carísimos.

Y sí, Xiaomi también tiene algo que decir en este terreno. Su purificador de grifo, el Xiaomi Faucet Water Purifier, es uno de esos productos que no llaman mucho la atención hasta que lo pruebas. De hecho, en la web oficial está bien de precio, pero en AliExpress lo puedes encontrar aún más barato.

Pequeño, útil y pensado para el día a día



Este filtro de Xiaomi se instala directamente en el grifo. Lo mejor es que no hace falta hacer reformas, ni andar con herramientas raras ni pedir ayuda: en unos pocos pasos lo tienes funcionando. Sirve tanto para grifos de cocina como de baño, siempre que sean compatibles, y su formato compacto no desentona con el entorno.

La utilidad más evidente es la de mejorar el agua con la que cocinas o te lavas los dientes, pero su sistema va más allá del simple "filtra y ya está". Gracias a un sistema de cinco capas de filtración, el purificador retiene desde partículas grandes como arena y óxido hasta cloro residual y ciertos contaminantes orgánicos. ¿El resultado? Agua más limpia, menos sabor a cloro y menos residuos molestos.

Además, el dispositivo permite alternar entre tres modos de uso: agua purificada, sin purificar y pulverizador. Esto te permite ajustar el flujo según si vas a llenar una olla, limpiar verduras o fregar los platos. Y gracias a su diseño translúcido, es fácil ver cuándo ha llegado el momento de cambiar el filtro sin tener que abrir nada.

Un aliado doméstico que no estorba



El Xiaomi Faucet Water Purifier es un ejemplo de esos productos que hacen su trabajo sin necesidad de presumir de él. Su sencillez es parte de su atractivo: se adapta al entorno y se convierte en una herramienta silenciosa, pero muy útil, en la rutina diaria.

Uno de los puntos más interesantes es su filtro cerámico lavable, que se puede limpiar y reutilizar durante varios meses. Esto no solo reduce el coste a medio plazo, sino que también evita generar tanto residuo como otros sistemas de filtrado que dependen de recambios frecuentes. Incluye varios filtros de repuesto, lo que alarga aún más su vida útil.

Y si te preocupa la instalación, puedes respirar tranquilo: el purificador viene con adaptadores para distintos tipos de grifo. Eso sí, conviene revisar si el tuyo es compatible antes de lanzarte. En general, encaja bien con grifos comunes de cocina y lavabo, siempre que no tengan sensores, formas raras o caños demasiado gruesos.

En resumen, el Xiaomi Faucet Water Purifier es uno de esos pequeños accesorios que se ganan un sitio en casa a base de hacer las cosas bien. No te cambia la vida, pero sí mejora un detalle que acabas notando todos los días. Y si además puedes conseguirlo en AliExpress por menos que en la propia web oficial, pues mejor que mejor.