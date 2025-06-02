Todavía puedes tener aire acondicionado antes de verano y sin obras con este modelo portátil de gran cobertura

El verano se acerca y no todos los hogares cuentan con una instalación de aire acondicionado. Si buscas una solución eficaz sin hacer obras, los modelos portátiles pueden ser tu mejor aliado.

Cuando empiezan a subir las temperaturas, encontrar formas efectivas de mantener tu casa fresca se vuelve una prioridad. Pero no siempre tenemos la posibilidad de instalar un sistema fijo de aire acondicionado, ya sea por presupuesto, por vivir de alquiler o porque no queremos hacer obras. Por suerte, hay opciones versátiles que no requieren instalación permanente ni modificaciones estructurales.

Los aires acondicionados portátiles han ganado terreno en los últimos años precisamente por eso: porque puedes colocarlos donde quieras, usarlos sólo cuando los necesitas y, al acabar el verano, guardarlos sin complicaciones. Funcionan con un sistema de extracción del aire caliente a través de una ventana o salida exterior, y muchos modelos actuales ya incluyen kits de instalación que facilitan este proceso.

Lo interesante es que los modelos más recientes no sólo enfrían. También deshumidifican, ventilan y, en algunos casos, hasta cuentan con funciones nocturnas que optimizan su funcionamiento mientras duermes. Así es el ForceClima 7150 Style de Cecotec, un aire acondicionado portátil que deshumidifica, refresca y ameniza el verano por menos de 200 euros.

ForceClima 7150 Style Aire acondicionado portátil de diseño compacto, deshumidifica, refresca y ventila estancias de hasta 20 m² sin necesidad de instalación fija.



Un aire portátil pensado para el día a día



Este modelo está diseñado para adaptarse con facilidad a habitaciones de hasta 20 metros cuadrados, lo que lo hace ideal para dormitorios, salones medianos o incluso estudios. Gracias a su capacidad de enfriamiento, consigue reducir la temperatura en poco tiempo, algo que se agradece especialmente durante las olas de calor.

Una de las ventajas que más se notan en el uso diario es la posibilidad de elegir entre varios modos de funcionamiento. Desde el ventilador simple para cuando el ambiente está cargado pero no demasiado caluroso, hasta la refrigeración total o la opción deshumidificadora, que puede retirar hasta 20 litros de humedad al día. Esto último resulta especialmente útil en zonas húmedas o pisos con poca ventilación.

Además, incorpora temporizador de hasta 24 horas y funciones específicas para la noche, por lo que puedes programarlo para que se apague solo o mantenerlo encendido sin que moleste mientras duermes. Y si necesitas moverlo de habitación, su diseño compacto y las ruedas multidireccionales facilitan mucho la tarea.

Portabilidad real y uso sin complicaciones



Lo mejor de este tipo de aparatos es que no necesitas grandes conocimientos técnicos ni reformas: lo colocas, conectas el tubo al exterior, eliges la temperatura y listo. El mando a distancia permite controlarlo desde el sofá o la cama, y la pantalla LED te da información clara del estado del dispositivo.

Este modelo, en particular, viene con el kit para ventana ya incluido, por lo que no tendrás que buscar soluciones improvisadas ni adaptadores. Es respetuoso con el medioambiente, al utilizar gas R-290, y tiene un consumo ajustado que permite usarlo sin miedo a disparar la factura de la luz si se usa de forma razonable.

Si estabas esperando al último momento para decidirte o pensabas que ya era tarde para encontrar una solución eficaz sin necesidad de hacer obras, esta puede ser una buena alternativa. Es barato, no ocupará demasiado espacio, puede usarse sólo durante los meses de calor y guardarse fácilmente el resto del año.