Nuestros 'looks' favoritos para él y para ella de la colección 'Bendito Verano' de Springfield: estilo, comodidad y frescura

La firma lanza una campaña mixta que cuenta con la imagen de Leonor Borges, Carlota Weber, Nacho Aragón y Álex Pastrana y está protagonizada por los tejidos naturales, los colores estivales y el corte 'oversize'.

Ahora ya no hay dudas: el verano está a la vuelta de la esquina y no podemos tener más ganas de sentir la brisa del mar en la cara, de escuchar las olas y de disfrutar de planes con sabor a sal. Y es que, Bendito verano. Así se llama la campaña Spring Summer 2025 de Springfield, que presenta prendas perfectas para exprimir la temporada.

Aunque nos encanta pasar largas horas en bañador, las propuestas de la firma, tanto para él como para ella, no tienen rival. Son cómodas, estilosas y fresquitas para no pasar calor. Y no se nos ocurre mejor combinación para disfrutar de los planes con buen tiempo y del solazo que tanto nos gusta. Para ello, se alían con tejidos naturales, como el lino; con cortes relajados y con colores muy veraniegos.

Esta vez, la marca, que colabora habitualmente con rostros tan conocidos como el de Manu Moreno, convierte a Carlota Weber, Nacho Aragón, Leonor Borgest y Alex Pastrana en la imagen de esta colección que nos deja prendas entre las que nos cuesta elegir. Pero aquí van nuestras favoritas.

Vestidos, un 'must' estival para ellas

A pesar de que los shorts también ganan protagonismo, los vestidos fluidos y con movimiento son la prenda estrella del verano para ellas. A la comodidad que ofrecen se suma la sencillez con la que resuelven un look. En verano se llevan las siluetas anchas, con detalles que marcan la diferencia, como el lúrex que tiene el vestido de Springfield que luce la modelo portuguesa Leonor Borges.

Esta propuesta puede solucionarnos los eventos del verano. Springfield

Su cuello halter también destaca. Con ello, estamos ante una prenda de corte midi que nos soluciona los eventos del verano (con los complementos adecuados), pero también nos sirve para el día a día o para una cena informal en verano. Es decir, un vestido versátil y todoterreno que es un imprescindible en nuestro armario.

Otro de los vestidos que destacan de la colección Bendito Verano de Springfield es este que luce la influencer Carlota Weber, que rescata para su estampado uno de los motivos que más nos gustan para esta temporada: las flores, en todas sus versiones. Esta prenda estilosa y favorecedora nos salvará de los días más calurosos, gracias a su ligereza y silueta relajada.

Las flores siempre son un estampado estrella. Springfield

Punto y 'total look' para ellos

Nunca nos cansaremos de decir que, llegada esta temporada, quien tiene una prenda de punto en el armario, tiene un tesoro. Este tejido es cómodo, estiloso y, sobre todo, fresquito para cuando suben las altas temperaturas. Estamos acostumbrados a verlo en el armario femenino en vestidos y cárdigans, pero ahora irrumpe con fuerza en el menswear. Lo hace con propuestas tan bonitas como esta que luce el actor y modelo Álex Pastrana.

Esta prenda demuestra que el crochet también es para ellos. Springfield

Lo combina con una camiseta básica blanca y un pantalón del lino, el que, sin duda, es el tejido del verano. Esta propuesta es todo un acierto para los vermús en el chiringuito o los paseos cuando cae el sol, y, aunque con básicos claros el cárdigan tiene todo el protagonismo, también nos parece perfecta para lucir con unos vaqueros. Abrochada para una opción más formal o totalmente abierta para conseguir un rollo surfero, esta prenda demuestra que el punto y el crochet también es para ellos.

Pero si algo nos gusta del verano son los total looks fresquitos y elegantes, como la propuesta que luce el creador de contenido Nacho Aragón. En un color azul marino, siempre elegante y acertado para esta temporada, nos encontramos con un conjunto con efecto wow. Nos lo imaginamos luciéndolo en las calles de casas blancas de Ibiza, Cádiz y otras localidades que saben a verano.

Esta camisa está confeccionada en algodón. Springfield

Camisetas, un 'must' tanto para él y ella

No es la primera vez que Springfield nos demuestra su apuesta por los básicos, esas prendas versátiles que son indispensables en el armario y que admiten mil combinaciones. Así que no podían faltar en esta colección estival para que lucir junto con bermudas, shorts e, incluso, con propuestas que se salen de lo convencional, como pantalones de crochet.

Los colores cálidos que tanto nos gustan en verano y los estampados florales y frutales protagonizan la colección. Para ellas, vemos camisetas con aguacates, fresas o soles. Para ellos, motivos estivales como palmeras, flores o motivos geométricos.

Camiseta bordada para él. Springfield

Camiseta Velvet. Springfield

Camiseta "The Harvest". Springfield

Con todas estas prendas, y otras que completan la colección Bendito Verano, Springfield nos invita a saborear cada momento de esta temporada que se nos hace corta a todos, mientras lucimos prendas cómodas, con mucho estilo y perfectas para disfrutar de todos los planes.