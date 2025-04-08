Más allá de los móviles: Xiaomi también vende un producto difícil de encontrar en España, pero muy útil y barato

La afeitadora eléctrica Xiaomi Mi Home S100, un dispositivo poco común en el mercado español, ya se puede conseguir a través de AliExpress. Y lo mejor: apenas cuesta 13 euros.

Xiaomi no solo destaca por sus móviles y tablets. Bajo su submarca Mijia, la compañía china abarca un amplio catálogo de productos pensados para facilitar la vida diaria y modernizar el hogar. Esta línea incluye desde pequeños electrodomésticos hasta gadgets de cuidado personal, como el producto que hoy nos ocupa.

Aunque muchos de estos artículos no están disponibles en las tiendas oficiales de Xiaomi en España, algunos sí pueden encontrarse a través de plataformas como AliExpress, donde es posible acceder a ellos con precios muy competitivos. Uno de los más llamativos es la afeitadora eléctrica Xiaomi Mi Home S100, un dispositivo compacto y eficiente ideal para cualquier situación.

Diseñada para ofrecer un afeitado cómodo y preciso allá donde estés, esta afeitadora portátil está disponible por solo 13 euros en AliExpress. A este precio hay que sumarle el envío gratuito y la promesa de entrega rápida en un plazo aproximado de cinco días laborables.

Una afeitadora compacta y perfecta para tu rutina



La afeitadora eléctrica Xiaomi Mi Home S100 es perfecta para llevarla de viaje y para acompañarte en tu rutina diaria. Xiaomi

La Mi Home S100 incorpora una tecnología de doble hoja con cuchillas flotantes independientes que se adaptan a los contornos del rostro. Gracias a esta flexibilidad, proporciona un afeitado apurado y uniforme sin riesgo de cortes ni irritación, incluso en zonas complicadas como la barbilla o la mandíbula.

Otro de sus puntos fuertes es su resistencia al agua (IPX7), lo que permite usarla tanto en seco como en húmedo, además de facilitar su limpieza bajo el grifo. Esto la convierte en una herramienta práctica para quienes valoran la higiene y la comodidad sin complicaciones.

Además, cuenta con un recortador incorporado, lo que le añade versatilidad al permitir no solo un afeitado al ras, sino también el mantenimiento de la barba o patillas con un acabado limpio y definido.

Ideal para viajes y uso diario



Su diseño compacto y elegante hace que la Mi Home S100 sea perfecta para llevar en la mochila o la maleta. Con un motor silencioso que reduce al mínimo las vibraciones, esta afeitadora es discreta, cómoda y pensada para usar en cualquier lugar y momento del día.

Una sola carga ofrece hasta 90 minutos de autonomía, suficiente para unos tres meses de uso normal. Y si necesitas recargarla, lo puedes hacer fácilmente gracias a su puerto USB-C y su sistema de carga rápida que la deja lista en aproximadamente dos horas.

Por solo 13 euros en AliExpress, esta afeitadora portátil ofrece una excelente relación calidad-precio. Una prueba de que no hace falta gastar mucho para tener un dispositivo fiable, práctico y con buen rendimiento.