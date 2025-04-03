Este accesorio es fundamental en tu coche: te ahorrará dinero y puede sacarte de un lío

Este compresor de neumáticos está a precio de saldo en AliExpress.

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

Tener un compresor de aire en tu vehículo te permite tener tus neumáticos siempre a punto, y los hay muy buenos.

Hay una serie de accesorios que se han puesto de moda en los últimos años, y uno es utilitarista al máximo: se trata de un compresor de aire, un inflador de ruedas, pero en lugar de funcionar con fuerza humana funciona con batería.

Los hay de muchos tipos, incluso algunos que hacen de power bank y que tienen linterna, aunque si lo que quieres es uno potente para casi cualquier tipo de vehículo y que además sea compacto, el Xiaomi Mi Air Compressor 2 es de los más top del mercado, y además es económico.

Cuesta menos de 30 euros y sirve para bicicletas, patinetes y coches de todo tamaño. Este es precisamente el secreto de su éxito, que viene de la primera versión de este compresor.

Xiaomi

Portable Electric Air Compressor 2

Este compresor puede inflar hasta diez neumáticos de coche con una sola carga.

Lo vende AliExpress, pero es un producto que está en España, así que en muy pocos días lo tendrás en casa sin tener que pagar gastos de envío y sin pasar por aduanas.

No solo eso, sino que además, como es un producto nuevo vendido en nuestro país, tienes absolutamente todos los derechos que por ley tienen los consumidores, entre ellos los tres años de garantía de rigor.

Pequeño pero matón

Este compresor de aire portátil destaca por su diseño compacto y ligero, que apenas ocupa espacio en la guantera o el maletero de tu vehículo, o si lo llevas en la bicicleta cuando salgas de ruta.

Su tamaño no debe llevarnos a engaño, pues su potencia y eficacia lo convierten en una herramienta capaz de inflar ruedas de todo tipo de vehículos, desde bicicletas y motocicletas hasta automóviles, SUV e incluso pequeñas furgonetas.

La segunda generación de este popular compresor llega con mejoras significativas respecto a su predecesor. Incluye un puerto USB Tipo C para su recarga, así que si no tienes su cargador a mano, puedes usar el del móvil mismo.

La precisión es otro de los puntos fuertes de este compresor. Su pantalla digital LCD muestra en tiempo real la presión actual del neumático, permitiéndote ajustarla al valor exacto recomendado por el fabricante de tu vehículo. Esta característica es fundamental para garantizar la seguridad y optimizar el consumo de combustible, ya que unos neumáticos correctamente inflados reducen la resistencia al rodamiento y, por tanto, el gasto energético.

El dispositivo incorpora además diferentes modos preconfigurados para distintos tipos de vehículos, desde bicicletas hasta automóviles, así como la posibilidad de establecer manualmente la presión deseada. Una vez alcanzada la presión objetivo, el compresor se detiene automáticamente, evitando el riesgo de sobreinflar los neumáticos. También incluye una luz LED integrada que facilita su uso en condiciones de poca visibilidad o durante la noche.

Se acabó pagar en la gasolinera

Una de las ventajas más destacables de contar con el Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 es la independencia que proporciona frente a los servicios de las gasolineras. Antaño, inflar los neumáticos en estos establecimientos era un servicio gratuito al que cualquier conductor podía acceder sin problemas.

Sin embargo, la realidad actual es bien distinta: la mayoría de las estaciones de servicio han convertido este servicio básico en una fuente adicional de ingresos, cobrando por cada uso del compresor.

Esta tendencia, lejos de revertirse, parece consolidarse, lo que convierte la adquisición de un compresor portátil en una inversión inteligente que se amortiza fácilmente a medio plazo.