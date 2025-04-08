AliExpress golpea a Amazon donde más duele: vende uno de sus productos superventas mucho más barato

Una de las ofertas más interesantes de AliExpress es en uno de los dispositivos más interesantes...de Amazon.

Cada vez que Amazon rebaja sus altavoces inteligentes, arrasan en ventas. Lo suele hacer en fechas señaladas, como por ejemplo el Prime Day del mes de julio o el Black Friday, a finales de noviembre, que es cuando alcanzan su precio más bajo en todo el año.

Dicho esto, los Amazon Echo no se venden solo en Amazon, y hay otras tiendas que los tienen en su catálogo, con la gran sorpresa de que fuera de temporada hay algunas que los tienen en oferta, como ahora mismo AliExpress.

Contra todo pronóstico, si en Amazon cuestan 65 euros, en AliExpress están por solo 41,99 euros, un ahorro bastante considerable y que hace que sea el mejor precio disponible ahora mismo.

Amazon Echo Dot 5ª Generación Este altavoz inteligente con Alexa es ideal para control de la Smart Home y para escuchar música.

El stock viene en realidad de otra tienda que es del mismo grupo, Miravia, que vuelca casi todo lo que vende a AliExpress, dando lugar a gangas como la que mencionamos, y esta tienda hace envíos exprés desde España.

En apenas 3-4 días deberías tener tu compra en casa, y con las garantías que por ley se obliga a dar a los vendedores de productos en España, es decir, tres años de rigor.

Música, podcast y muchos más usos diarios

Diseñado para que no desentone en ninguna parte de tu casa, el Echo Dot está disponible en una variedad de colores elegantes como negro, blanco, azul y gris, permitiendo elegir la opción que mejor complemente tu decoración sin que por ello la calidad de sonido sea peor, y eso es de un punto positivo.

Uno de sus usos más populares es la reproducción de música, donde el dispositivo demuestra su valía al conectarse con servicios de streaming como Amazon Music, Spotify, Apple Music y otros. Basta con una simple instrucción vocal como "Alexa, reproduce mi playlist favorita" o "Alexa, pon música relajante" para que el ambiente de cualquier habitación se transforme instantáneamente. La calidad de sonido sorprende por su claridad y riqueza, especialmente considerando las dimensiones reducidas del altavoz.

Para los amantes de la radio y los podcasts, el Echo Dot ofrece acceso a miles de emisoras y programas de todo el mundo. Con comandos sencillos como "Alexa, sintoniza Radio Nacional" o "Alexa, reproduce el último episodio de mi podcast favorito", los usuarios pueden mantenerse informados o entretenidos mientras realizan otras actividades en casa. Esta funcionalidad resulta particularmente útil en espacios como la cocina o el dormitorio, donde tener las manos libres mientras se escucha contenido es una ventaja considerable.

En el ámbito culinario, el Echo Dot se convierte en un asistente de valor incalculable. Al solicitar "Alexa, ¿cómo preparo una tortilla de patatas?" o "Alexa, dame una receta con los ingredientes que tengo en la nevera", el dispositivo proporciona instrucciones paso a paso, convirtiendo incluso a los cocineros novatos en chefs competentes. También puede establecer temporizadores múltiples, realizar conversiones de unidades de medida y añadir ingredientes a la lista de la compra, todo ello mediante comandos de voz que facilitan enormemente las tareas en la cocina.

Una primera piedra para tu Smart Home

El Echo Dot también destaca como centro de control para el hogar inteligente, permitiendo a los usuarios controlar luces, termostatos, cerraduras y otros dispositivos compatibles con simples comandos vocales. "Alexa, enciende las luces del salón" o "Alexa, baja la temperatura a 21 grados" son ejemplos de cómo este pequeño dispositivo puede transformar cualquier hogar en un espacio más cómodo y eficiente energéticamente.

Para quienes buscan información rápida, el Echo Dot responde a preguntas sobre el clima, noticias, tráfico, horarios de apertura de establecimientos, datos curiosos y mucho más. También funciona como herramienta de productividad, permitiendo establecer recordatorios, gestionar calendarios, programar alarmas o realizar llamadas manos libres a contactos o incluso a otros dispositivos Echo dentro del hogar.

Los padres encuentran en el Echo Dot un aliado para entretener a los niños con historias, juegos educativos y acertijos. Mientras tanto, los adultos pueden disfrutar de funciones como la lectura de audiolibros con Audible o la reproducción de sonidos ASMR para facilitar la concentración durante el trabajo o inducir al sueño por la noche.