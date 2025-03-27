Tu Firestick puede ser una consola: este accesorio te ahorrará tener que comprar una

El mando de Amazon Luna te permite jugar a todo tipo de juegos en la nube, y algunos son gratis.

Amazon Luna es el servicio de juego en la nube de Amazon, que puedes ejecutar directamente en un Firestick.

Amazon ha entrado al sector del videojuego, y lo ha hecho con la forma más accesible posible de hacerlo, es decir, con el juego en la nube. En este sector tiene una importante ventaja, y es que cuenta con el principal servicio de servidores y hosting a nivel mundial, Amazon Web Services, y de eso se ha valido para darle vigor a su apuesta.

La verdad es que más fácil no lo han podido poner a los que estén interesados en probarlo, y es que solo necesitas tener un Firestick y un mando de Amazon Luna, y las dos cosas están en oferta. Desde 27,99 euros puedes comprar el Stick más barato, y el mando de Luna cuesta solo 44,99 euros.

También puedes ahorrar un poco más comprando el pack que incluye el Fire TV Stick y el mando, que de forma temporal está rebajado a 67,98 euros como parte de las Rebajas de Primavera que Amazon tiene en marcha esta semana y a las que no les queda demasiado.

Mando de Amazon Luna Este mando inalámbrico te abre las puertas de Luna, el servicio de juego en la nube de Amazon.

Una vez que lo tengas todo en su sitio, podrás acceder a una plataforma de gaming online que no requiere de nada más, y que tiene algunos juegos Triple A como por ejemplo los de Ubisoft, los Assassin's Creed y otros muy llamativos.

El envío es gratis si tienes cuenta Prime, algo recomendable porque te abre las puertas de más servicios de Amazon, aunque si no la tienes y tu pedido es de 35 euros o más tendrás envío gratis en cualquier caso.

Una plataforma de juego que no requiere de consola, y con varios juegos gratis

Amazon Luna es una plataforma de juegos en la nube que jugar a todo tipo de juegos sin necesidad de tener una costosa consola de videojuegos o un ordenador gaming de alto rendimiento, algo similar a lo que Microsoft tiene con Game Pass o Nvidia con GeForce Now, una tendencia en el sector.

La principal ventaja de Luna es su flexibilidad y accesibilidad. Los usuarios pueden jugar en una amplia variedad de dispositivos, desde ordenadores personales hasta dispositivos móviles, tablets y, de manera muy destacada, en los dispositivos Amazon Fire TV Stick.

La compatibilidad con estos dispositivos de streaming permite una experiencia de juego inmediata sin necesidad de realizar grandes inversiones en hardware, aunque es verdad que Luna es un servicio por suscripción si quieres acceder a todo su catálogo de juegos, y cuesta en torno a unos 10 euros al mes, aunque hay un pero.

Este servicio ofrece la posibilidad de acceder a algunos juegos de manera gratuita para los usuarios con una suscripción de Amazon Prime. Esta modalidad permite a los suscriptores de Prime disfrutar de un catálogo selecto de títulos sin costes adicionales, lo que añade un valor significativo.

La experiencia de juego en Amazon Luna se caracteriza por su alta calidad técnica. El servicio ofrece transmisión de juegos en resoluciones de hasta 1080p y 60 fotogramas por segundo, lo que garantiza una experiencia visual fluida y de alta calidad. La tecnología de streaming de Amazon permite una latencia mínima, crucial para juegos que requieren reflejos rápidos y precisión.

Un mando diseñado para los Firestick

Para los usuarios de Fire TV Stick, Amazon ha desarrollado una solución específica que mejora significativamente la experiencia de juego. Mediante el mando oficial Luna, los jugadores pueden ejecutar juegos directamente en su dispositivo de streaming. Este mando no es un accesorio cualquiera, sino una herramienta diseñada específicamente para integrarse con el servicio de juegos de la misma compañía.

Diseñado con ergonomía y funcionalidad en mente, cuenta con un diseño similar a los mandos de consolas de última generación. Incorpora conectividad Bluetooth de baja latencia, lo que garantiza una respuesta instantánea en los juegos.

Su batería recargable ofrece hasta 40 horas de juego continuo, y dispone de botones de captura de pantalla y acceso directo a Alexa, permitiendo funciones adicionales más allá del gaming.