Taurus deja en menos de 120 euros una de sus aspiradoras sin cable más sencillas, pero eficaz como los modelos más caros

Con un descuento del 20%, este modelo que incluye accesorios es perfecto para probar la eficacia de las escobas verticales para la limpieza del hogar.

A pesar de los avances tecnológicos, hay tareas que no podemos pedirle ni a la inteligencia artificial ni a los asistentes virtuales y limpiar la casa es una de ellas. Por ello, a los que tenemos que agradecer su ayuda (¡y mucho!) en este sentido es a los robots aspiradores, que cada vez son más autónomos con sus bases de autovaciado, y a las aspiradoras sin cables.

Estas últimas se han convertido en el dispositivo favorito para tener un suelo impecable con poco esfuerzo. Aunque marcas como Dyson y Rowenta son las que siempre aparecen como las que tienen las mejores aspiradoras sin cable, requieren de una mayor inversión. Sin embargo, modelos más económicos, como el Homeland Ideal, de Taurus, son también muy eficaces.

Aspiradora sin cables Homeland Ideal Taurus Escoba vertical sin cables barata, con 10.000 Pa de potencia de succión y 40 minutos de autonomía. Inclue dos cabezales e iluminación LED.

De hecho, este modelo, que ahora cuesta menos de 120 euros, es de los más sencillos de Taurus y, sin embargo, es casi tan eficaz como los más caros. Por ello, se trata de una buena alternativa para quienes quieren probar las escobas verticales o para quienes quieren contar con esta ayuda, pero sin invertir mucho dinero.

Pese a su precio, incluye accesorios para poder limpiar todos los rincones de la casa, iluminación LED para que ni una mota de polvo pase desapercibida y un depósito de gran capacidad. Todo ello por menos de 120 euros.

Aspirador sin cable similar a Dyson... pero en barato

Esta aspiradora es perfecta para limpiar nuestro hogar. Taurus

Hay que reconocer que encontrar un aspirador sin cables similar a Dyson no es fácil, aunque cada vez hay más modelos eficaces. Y si lo que buscamos es una propuesta económica, el Homeland Ideal, de Taurus, es perfecto. Para empezar, porque ofrece la máxima comodidad de uso al no llevar cable.

Además, emplea una potencia de succión de 10.000 Pa y una potencia de 150 watios que, en conjunto, permiten eliminar de forma eficaz y con poco esfuerzo la suciedad de nuestro hogar. También me ha gustado el triple filtro con el que está diseñado (HEPA, ciclónico y mesh), lo que permite mejorar la calidad del aire.

Imitando a los modelos de precio más elevado, esta propuesta incluye luz LED para que ninguna partícula pase desapercibida. Lo vimos por primera vez en los modelos Dyson de hace unos años y ahora ya es una prestación muy extendida y podemos decir que muy útil.

Accesorios a tener en cuenta al comprar una aspiradora

A diferencia de los modelos convencionales, las aspiradoras sin cables han revolucionado la limpieza del hogar por los accesorios y cabezales que incluyen que permiten limpiar todos los rincones. Así, los modelos más top del mercado cuentan incluso con elementos específicos para higienizar colchones.

En el caso del modelo de Taurus destacado, pese a su precio asequible, también podemos contar con ayuda de dos cepillos intercambiables, además de la zapata Turbo Brush con iluminación. Por un lado, el cepillo All Road es perfecto para todas las superficies, mientras que el Fuzzy es el mejor aliado del parquet.

Otras cuestiones técnicas a tener en cuenta es su autonomía de 40 minutos en modo ECO, suficiente para limpiar gran parte de un hogar medio; y su depósito de 500 mililitros de capacidad con un vaciado higiénico que evita que entremos en contacto con la suciedad recogida.

También en el catálogo de Taurus encontramos el modelo Homeland Ultimate que por menos de 5 euros más, nos ofrece 70 minutos de autonomía, 100 mililitros más de capacidad para la suciedad y 150 watios de potencia, además de una carga rápida para poder usarla en cuestión de minutos.