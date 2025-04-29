No es broma: este Roomba con base de autovaciado desploma su precio y ahora está 440 euros más barato

El iRobot Roomba Combo i5, con funciones de aspirado, fregado y autovaciado, demuestra que la tecnología puede ahorrarnos más tiempo del que imaginamos.

La limpieza del hogar sigue siendo una de esas tareas que nunca desaparecen del todo, por mucho que intentemos simplificar nuestra rutina. Y aunque los robots aspiradores ya llevan años en el mercado, las versiones más avanzadas (capaces de aspirar, fregar y autovaciado) siguen siendo un lujo que no todo el mundo se ha planteado probar... hasta ahora.

En los últimos años, la evolución de estos dispositivos ha permitido que funciones que antes eran exclusivas de modelos de alta gama empiecen a llegar a versiones más accesibles. El autovaciado, el fregado simultáneo o la navegación inteligente son algunas de esas mejoras que han marcado la diferencia a la hora de decidirse a dar el paso.

Así, si llevas tiempo valorando incorporar un robot de limpieza que te quite preocupaciones (y no solo suciedad), puede que este momento te interese especialmente: el iRobot Roomba Combo i5, un modelo que antes superaba los 700 euros, ahora cuesta menos de 300 euros gracias a un descuento de casi 440 euros en PcComponentes, y tiene todo lo que necesitas para simplificar al máximo la limpieza del hogar.

Una limpieza completa con menos esfuerzo



Este robot aspirador incluye, además, un pack de tres bolsas de autovaciado de regalo. iRobot

El iRobot Roomba Combo i5 integra algunas de las prestaciones más demandadas hoy día: aspirar, fregar y autovaciado. Una combinación que consigue no solo mantener los suelos más limpios a diario, sino también reducir al mínimo la necesidad de intervenir para vaciar depósitos o cambiar programas manualmente.

Uno de los puntos fuertes de este modelo es la posibilidad de cambiar el depósito según lo que necesites. Si solo quieres aspirar, bastará con usar el estándar; si prefieres una limpieza más profunda, el depósito Combo permite que el robot aspire y friegue en un solo paso. Esto resulta especialmente útil en viviendas con suelos de baldosas, madera o laminados donde las manchas ligeras también son frecuentes.

Además, la base de autovaciado simplifica todavía más el mantenimiento, ya que el robot es capaz de vaciar su contenido en bolsas especiales que almacenan la suciedad durante semanas. En la práctica, esto significa olvidarte de vaciar el depósito cada pocos días y centrarte simplemente en disfrutar de tu casa limpia.

Un aliado pensado para la vida real



El iRobot Roomba Combo i5 también incorpora navegación en filas ordenadas, ideal para cubrir todas las zonas del hogar de forma eficiente y sin pasar repetidamente por las mismas áreas. El sistema de sensores es capaz de detectar las zonas más sucias (gracias a la tecnología Dirt Detect) y concentrar allí más esfuerzo, algo que puede marcar la diferencia en casas con niños pequeños, mascotas o áreas de alto tránsito.

La conectividad es otro de sus puntos a favor: puedes controlarlo desde la aplicación móvil, programarlo para que limpie mientras no estás o usar comandos de voz si tienes dispositivos compatibles como Alexa, Siri o Google Assistant. La posibilidad de crear mapas inteligentes también permite personalizar aún más la experiencia, indicando habitaciones concretas o estableciendo zonas donde no limpiar.

En cuanto a su sistema de fregado, el paño de microfibra especializado elimina manchas ligeras y polvo, complementando la acción de los cepillos de goma multisuperficie que se adaptan a cualquier tipo de suelo. Todo ello se combina con una succión potente que facilita la eliminación tanto de polvo fino como de residuos más grandes.

Optar por un robot de este tipo no solo aligera las tareas del hogar, sino que también libera tiempo que puedes dedicar a otras cosas más agradables. Y si además puedes encontrarlo en promoción con un descuento considerable, puede ser el empujón que te faltaba para decidirte.