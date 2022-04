Limpieza de primavera en el hogar: ¿cómo hacerla de forma perfecta siguiendo un orden (¡y unos trucos con los mejores 'gadgets'!)?

La primavera que la sangre altera, ya está aquí, pero, no solo la sangre, sino que también los ácaros. Así que, ha llegado el momento de sacudir el polvo del invierno en casa y dejar que entre el aire fresco y renovado en nuestro hogar. En resumen, es hora de llevar a cabo la limpieza a fondo de primavera y que no se escape ningún rincón de nuestra casa. Un objetivo, muchas veces, difícil de alcanzar, porque si nos falta planificación, algunos rincones pueden pasar desapercibidos.

Por tanto, no es una mala idea seguir un orden en la limpieza de nuestra casa, cumplir una serie de trucos y, sobre todo, utilizar los gadgets y productos apropiados en cada momento. No se nos puede pasar ninguna parte de la vivienda, del techo al suelo, pasando por las paredes y los muebles.

La casa por el tejado

Empezar la casa por el tejado no es la mejor opción, sin embargo, para la limpieza sí. El techo es una de las zonas de la casa que pasa más desapercibida y menos se limpia. Por tanto, será la zona que más polvo haya acumulado este invierno. Presta especial interés en esquinas y zócalos (¡y en que no caiga a los muebles de la casa la suciedad!). Por eso, desde 20deCompras te aconsejamos que utilices un gadget que te ayude a llegar a cualquier esquina y permita también que caiga la menor suciedad posible al suelo. Esto solo se consigue, claro, con una buena aspiradora sin cables cuyo mango llegue hasta arriba con facilidad. En Cecotec tienen la solución con este aspirador vertical, muy versátil, que llega a todas partes y aspira la suciedad antes de que toque el suelo.

¡Llega a toda partes! Cecotec

Paredes una a una

Hay que ir bajando de ese techo, así que es el turno de las paredes, las cuales habrá que limpiarlas de arriba abajo con un trapo húmedo y un buen aspirador, que, como no, nos valdrá el anterior de Cecotec con su opción de mano, porque llegará a cualquier rincón. No obstante, no hay que olvidar que en esta zona de la casa se encuentran también las ventanas, y que tanto el marco, como los cristales (por dentro y por fuera) necesitan un cuidado exclusivo. Y lo mejor para esto es un robot inteligente que los limpie por ti (¡por dentro y por fuera, claro!).

Cuenta con hasta cuatro programas automáticos para limpiar tu ventana desde cualquier posición. Cecotec

¡A por los muebles!

Ojalá se pudiera meter el sofá entero a la lavadora o los muebles, pero hay que limpiar pieza por pieza y por separado, por lo que tardas mucho tiempo quitando manchas y polvo. Por algo se llama limpieza a fondo. No obstante, no deberías correr y sí utilizar los productos de limpieza especiales para cada mueble. Por ejemplo, productos específicos para la madera de algunos muebles o bicarbonato y agua para las manchas en las tapicerías. Y, como no, vapor de agua para las zonas delicadas, para una buena desinfección. Ahora, tienes la gran suerte de tener en la página web de Cecotec una vaporeta de mano muy rebajada (¡por menos de 27 euros!).

Limpiador de vapor con potencia máxima de hasta 1000 vatios. Limpia y desinfecta todo para un acabado perfecto. Cecotec

Y, por fin… ¡El suelo!

Una vez que todos los muebles estén limpios y no haya posibilidad de que caiga más polvo, toca limpiar el suelo. Así que, lo mejor es empezar por las alfombras, si se tienen, para después aspirar o barrer el resto de la superficie, haciendo especial hincapié en las esquinas y rodapiés. Y, por último: fregar. Pero, ¿y si todo esto lo puede hacer un mismo gadget y tu dar por finalizada aquí la limpieza de primavera? Para eso están los robots aspiradores como Conga, para que aspiren, limpien y frieguen el suelo de tu casa y tú te vayas antes al sofá.

Edita cada espacio de tu casa y personaliza hasta 50 planes de limpieza Cecotec

