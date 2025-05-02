El sencillo (y barato) truco para mantener el orden en el fregadero y evitar las salpicaduras de agua

Mantener seca y organizada la zona del fregadero puede ahorrarte más de una limpieza innecesaria. Un accesorio tan sencillo como una bandeja de silicona puede convertirse en tu mejor aliado.

Hay pequeños objetos en casa que no llaman la atención a primera vista, pero que una vez los pruebas, cuesta imaginar la rutina sin ellos. En la cocina, donde cada rincón suele estar en uso y cualquier descuido se traduce en manchas, charcos o acumulación de objetos, contar con aliados simples puede marcar la diferencia entre un fregadero caótico y uno funcional.

Uno de esos aliados son las bandejas o almohadillas de silicona diseñadas para acompañar el uso del fregadero. Aunque parecen insignificantes, tienen un propósito muy concreto: mantener la zona del grifo seca, limpia y organizada. Puede parecer un detalle menor, pero quienes lidian a diario con encimeras húmedas o jabón desparramado, lo entienden bien.

Este tipo de productos ha ganado protagonismo gracias a su precio, durabilidad y facilidad de uso. No requieren instalación ni mantenimiento; simplemente se colocan bajo o alrededor del grifo o el jabón, y hacen su trabajo: recoger salpicaduras, permitir el drenaje de esponjas y pastillas de jabón, o actuar como base ordenada para los pequeños objetos del fregadero. Todo por un euro o, como mucho, dos euros.

Un complemento pequeño, pero útil



Un sencillo pero útil accesorio que mantendrá tu fregadero mucho más limpio y ordenado. AliExpress

Entre los diferentes modelos disponibles, algunos funcionan como jaboneras de silicona con ranuras de drenaje, ideales para colocar una pastilla de jabón sin que quede empapada tras cada uso. Este simple diseño mejora la durabilidad del jabón y mantiene más limpia la superficie sobre la que se apoya, evitando la formación de residuos viscosos o marcas.

Otros modelos optan por un diseño absorbente que se envuelve alrededor de la base del grifo. Estas almohadillas capturan las gotas que resbalan tras lavar las manos, platos o frutas, y se secan rápidamente. Algunos están fabricados con tejidos impermeables que también repelen manchas de aceite, lo que permite su uso tanto en la cocina como en el baño.

En ambos casos, hablamos de accesorios reutilizables que se pueden lavar a mano o a máquina y que, por su tamaño reducido, no estorban. De hecho, aportan un orden inesperado al área del fregadero, donde suelen acumularse elementos sin demasiado control.

Una ayuda cotidiana que pasa desapercibida



Este tipo de bandejas o alfombrillas no sólo ayudan a mantener la limpieza, también mejoran la organización de la cocina. Muchas personas terminan usando la zona junto al grifo como superficie de apoyo para esponjas, estropajos, pinzas o botes de jabón líquido. Al colocar una base de silicona o tela absorbente, esos elementos quedan agrupados y se evitan marcas de humedad.

Además, al tratarse de materiales resistentes y flexibles, no necesitan ningún tipo de fijación permanente: puedes retirarlos, secarlos o lavarlos con facilidad. Su instalación es tan sencilla como colocarlos donde más te convenga, y su presencia apenas se nota visualmente si eliges colores neutros o que combinen con la encimera.

Además, si sueles tener problemas con el jabón blando, que se deshace o deja residuos, una jabonera de silicona con ventilación y drenaje puede prolongar la vida útil de cada pastilla. Del mismo modo, si eres de los que tienen varias cosas pequeñas (cepillos, esponjas, pinzas) en la zona del fregadero, estas bandejas sirven como organizadores informales.

No hacen milagros, pero ayudan. Y en la práctica diaria, esa ayuda silenciosa se traduce en menos limpieza, menos suciedad acumulada y una zona de fregado mucho más agradable. También es una solución fácil si compartes piso o si te gusta tener un baño u cocina con aspecto cuidado sin complicarte demasiado. No exigen un cambio en la rutina, pero sí aportan orden, limpieza y un toque de cuidado en el uso diario del espacio.