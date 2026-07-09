El remedio contra el insomnio por el calor: las gominolas que te ayudan a conciliar el sueño

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

La gran problemática de todos los veranos es cómo combatir el calor, durante el día intentas huir de este y buscarte la vida. El verdadero quebradero de cabeza llega por la noche, donde el calor de las noches de verano te alcanza y te priva de tu mejor momento del día, el descanso.

La luz azul de las pantallas frena la producción natural de melatonina en el cerebro, lo que termina por interrumpir tu descanso. De todas las alternativas que ofrece el mercado, una de las apuestas seguras son las gominolas de melatonina.

Combate el insomnio hasta 120 noches

Las gominolas de melatonina son perfectas para conciliar el sueño y despertar con más energía. Están compuestas por tripófano, valeriana y Vitamina B6 con un sabor natural a arándanos.

Tienes que tomarte una dosis diaria siempre antes de irte a dormir, de esta forma te facilitará la búsqueda de sueño profundo y te ayudará a mantener un descanso continuo por la noche.

El respaldo científico no deja lugar a dudas



Estudios publicados por el Journal of Sleep Research, demuestran que las gominolas con melatonina no solo ayudan a conciliar el sueño rápido, sino que mejoran la eficiencia del sueño a mitad de la noche, reduciendo los despertares nocturnos.

Las gominolas de melatonina regulan los ciclos de sueño, consiguiendo reducir el tiempo que tardas en quedarte dormido hasta en un 40% reajustando el reloj interno de forma inmediata, y sin generar dependencia.

¿A quiénes vienen bien las gominolas? Trabajar frente a pantallas desajusta el cerebro, estas gominolas son como el "botón de apagado" para todos aquellos estudiantes o trabajadores que sufren de insomnio.

Los fármacos habituales como los somníferos, pueden provocar pesadez matutina, sin embargo, las gominolas te permiten un despertar un despertar fresco, lúcido y con los niveles de energía restaurados.

El pack cuenta con un total de hasta 120 gominolas, por el precio total que estás pagando tu descanso por noche te cuesta unos 0,16€. Una cantidad ridícula para aprovechar y exprimir el momento más ansiado y esperado del día.