El Día de la Madre está a la vuelta de la esquina y, a veces, los regalos de última hora o los más clásicos pueden no funcionar. Por eso, dinos qué deporte practica tu madre y te diremos qué zapatillas regalarle o, si no puede practicar ninguno o no tiene tiempo, seguro que desde 20deCompras encontramos modelos ideales (¡y cómodos!) para andar en el día a día. Recuerda que no es lo mismo las zapatillas de running que las de spinning o que unas cómodas simplemente para caminar, así que: ¡elige bien y no cometas errores!

Y, para no cometer errores, lo primero es buscar marcas de calidad al mejor precio y realizar una búsqueda por categoría: running, clásicas, fitness... Pero ¿dónde? JD Sports y sus rebajas de primavera te ayudan porque en su página web puedes filtrar por marca o por modelos de zapatillas de manera fácil. Y todas las de su outlet tienen descuento. Rebajas de, incluso, un 62% de descuento.

Así que, si quieres hacer un regalo práctico de verdad este año y dejar a un lado las clásicas flores o los libros, invierte un pelín más (solo un poco) en unas zapatillas ideales para tu madre y para las actividades que realice en su tiempo libre.

-Si tu madre es una moderna, las Adidas Originals Ozweego son las suyas. A mitad de camino entre lo retro y lo moderno, son las zapatillas ideales para una mujer a la moda a la que le gusta correr. Ya que, su entresuela de Eva gruesa y ultraligera es perfecta para una máxima amortiguación. Además, tiene una suela de goma futurista para un agarre esencial.

Adidas Originals Ozweego con un 50% de descuento en JD Sports. JD Sports

Datos estructurados producto Nombre: Adidas Originals Ozweego Descripción: Zapatillas de deporte Adidas Originals Ozweego Marca: Adidas Rating: 4.6 Autor del rating: 20deCompras Precio: 65 Imagen:

-Las más vintage. Si crees que le va a gustar a tu madre las New Balance modelo 878, están de forma exclusiva en JD y ahora rebajadas un 30%. Un modelo retro de su colección de sneakers con una parte superior de malla transpirable con superposiciones de ante y cuero duradero para añadir estilo y apoyo. Este producto cuenta con un cierre de cordones seguro y una lengüeta para que sean más fáciles de poner y quitar.

New Balance 878. JD Sports

Datos estructurados producto Nombre: New Balance 878. Descripción: Zapatillas de la marca New Balance, el modelo 878. Marca: New Balance Rating: 4.7 Autor del rating: 20deCompras Precio: 85 Imagen:

Converse desde 60 euros

Hay quienes no dejan de llevar Converse en la vida. Si tu madre es una de ellas, puedes renovar sus modelos desde 60 euros gracias a las ofertas de JD Sports.

Converse Chuck 70 Hi para mujer. JD Sports

Datos estructurados producto Nombre: Converse Chuck 70 Hi para mujer. Descripción: Converse Chuck 70 Hi para mujer. Marca: Rating: 4.7 Autor del rating: 20deCompras Precio: 60 Imagen:

-Para las fans de los Crocs. Si hay una marca que ha revolucionado el mercado del calzado por su comodidad y simpleza es Crocs. Lo que marca la diferencia en este modelo es que se asientan sobre una gruesa entresuela de Croslite para aportar mayor confort amortiguado, con una suela de goma de gran agarre que tiene un patrón de dientes de sierra para una tracción total (¡ya no se podrá decir aquello de que las Crocs resbalan!).

Crocs Classic Hiker rebajadas en JD Sports. JD Sports

Datos estructurados producto Nombre: Crocs Classic Hiker Descripción: Crocs Classic Hiker rebajadas en JD Sports. Marca: Crocs Rating: 4.7 Autor del rating: 20deCompras Precio: 40 Imagen:

-Para las runners. Por último, si tu madre se ha adentrado en el mundo del running, qué mejor que renovar su calzado para correr con unas Reebok Hexalite Fury que han pasado de costar 110 euros a solo 65. Su tecnología Hexalite proporciona una sensación de impulso y amortigua el talón mientras caminas y la parte superior está confeccionada con una malla transpirable para mantener los pies frescos todo el día.

Zapatilla Hexalite Fury de Rebook para correr. JD Sports

Datos estructurados producto Nombre: Reebok Hexalite Fury Descripción: Zapatilla Hexalite Fury de la marca Rebook para corredoras. Marca: Rebook Rating: 4.7 Autor del rating: 20deCompras Precio: 65 Imagen:

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de JD Sports y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.