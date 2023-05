Hay veces en las que una sorpresa o un detalle hace más ilusión que un regalo caro que hemos comprado sin contar con los gustos del afortunado. El Día de la Madre está a la vuelta de la esquina y, aunque a muchas personas les hace ilusión un perfume caro, hay otras que no quieren recibir año tras año lo mismo. Y, seguro, que los primeros domingos de mayo desde hace unos años piensas en cambiar de sorpresa y abandonar las flores y las colonias, pero el tiempo se te echa encima y no puedes cambiar la estrategia.

Si este año te ha vuelto a ocurrir, tranquilidad, desde 20deCompras hemos elaborado una lista de cinco regalos de última hora con los que sorprender a tu madre, salir de la rutina y, lo mejor, cinco que llegan a tiempo para este domingo.

- Más allá de un libro. Un Kindle donde pueda almacenar, por fin, todos sus títulos preferidos, los lanzamientos de sus escritores favoritos o las revistas que lee en su tiempo libre si, además, le regalamos el primer mes (gratis) de la suscripción al servicio de lectura de Amazon: Kindle Unlimited. Aprovecha esta oferta flash en uno de los libros electrónicos más vendidos y ¡regalo listo!

La pantalla es anti brillos para que podamos leer con comodidad. Mediamarkt

- Lo mejor del streaming. Nunca es tarde para suscribirse a HBO Max y poder disfrutar de series como El Cuento de la criada o Last of us. Títulos que, seguro, tu madre disfrutará más que otro perfume. Si quieres probar un mes sin ningún tipo de permanencia solo te costará 8,99, pero, si quieres ahorrarte mucho dinero con la promoción de este año (y aprovechar tú también el regalo) por 69,99 tienes acceso a la suscripción anual con un 35% de descuento.

- Para desconectar de la rutina. Las mejores sorpresas son las que te permiten desconectar del día a día. Por eso, este domingo puedes regalarle una experiencia relax en un spa para dos gracias a este smartbox para que ella elija donde gastarlo.

Smartbox Spa y relax para dos. El Corte Inglés

- Mezclas exclusivas de Té. Y de la relajación a la activación del día a día con té. Si tu madre es una amante del té, esta selección de 24 bolsitas de mezclas exclusivas de The Essencial Kusmi, seguro que le encanta.

Tés surtidos The Essencial Kusmi Tea 24 bolsitas. El Corte Inglés

- El regalo de moda y el más económico. Sí, por menos de 20 euros tienes unos auriculares inalámbricos para que tu madre se pase, por fin, al lado cómodo de escuchar música sin cables.

Los Eisreho Wireless Earbuds, los más baratos Amazon

