La solución más efectiva para deshacernos de moscas, mosquitos y otros insectos sin esfuerzo ni químicos

La versión 2.0 del matamoscas de toda la vida es perfecto para que no dependamos de lámparas ni enchufes que atraigan a los bichos para deshacernos de ellos.

Además de las altas temperaturas, uno de los aspectos más negativos del verano son los insectos que trae consigo. Al tener más tiempo las ventanas abiertas o al pasar más horas al aire libre, no nos libramos de su presencia. Y aunque algunos son muy necesarios, pueden llegar a ser muy molestos. Para casa, las mosquiteras fáciles de instalar se han convertido en las mejores aliadas.

También nos aliamos de lámparas de luz o enchufes que emplean una sustancias que los ahuyenta. Sin embargo, siempre parece haber alguno que se cuela y, si es mosquito, llega a picarnos. Por ello, lo más efectivo es ponernos nosotros a deshacernos de los insectos. Y la fórmula más efectiva es optar por la versión moderna del tradicional matamoscas: la raqueta eléctrica.

Raqueta matamoscas Modelo eléctrico recargable de alta potencia y eficacia.

Este dispositivo se sirve de una alta potencia para que los mosquitos e insectos no nos invadan. De esta forma, nos permite controlar a nosotros la presencia de bichos a nuestro alrededor. En concreto, el modelo que hemos destacado sobre estas líneas emplea 14.000 V y es recargable mediante USB.

Se trata del modelo de Yissvic que tiene más de 10.500 valoraciones en Amazon. Las ha conseguido por su practicidad, ya que, además de permitir que seamos nosotros quienes eliminemos a los mosquitos, también los atrae al tener luz incorporada, tal y como hacen las lámparas convencionales. De hecho, puede funcionar como tal por las noches para que las tengamos tranquilas y sin escuchar ningún zumbido.

Una forma segura de evitar los insectos

Una de las razones del éxito de este tipo de dispositivos es que no emplean químicos para mantener a los insectos alejados de nosotros, lo que garantiza la seguridad de toda las personas. La luz que emplea es ultravioleta y envolvente para cubrir una gran área, pero es segura y no impide el sueño. Además, cuenta con una rejilla de seguridad de tres capas.

Eso sí, el modo automático que emplea luz para atraer a los insectos y eliminarlos, no es efectivo ni con moscas ni con moscas de la fruta, ya que estas no son atraídas por la luz. En este caso, el modo manual es el más efectivo.

Pese a la sencillez del producto, cuenta con prestaciones de productos eléctricos como indicador de batería y de operación. Está disponible en packs de dos unidades y en distintos colores.

Con todo ello, se ha convertido en uno de los modelos favoritos de los clientes de Amazon, que valoran positivamente su carga rápida, la facilidad de uso y la eficacia del modelo. Eso sí, algunos advierten que el chasquido eléctrico es fuerte.