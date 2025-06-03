La solución para que los insectos no entren en casa es esta mosquitera para ventanas de 8 euros y fácil de instalar

De las 30.000 valoraciones que ha recibido este producto en Amazon, más de 19.000 le han otorgado 5 estrellas. Se recorta fácilmente al tamaño deseado y es autoadhesiva.

Si eres de los que, como yo, tiene pánico a todo pequeño bicho volador, lamento decirte que ha empezado la peor época del año. Una contradicción en toda regla, puesto que el verano es mi temporada favorita. Sin embargo, las moscas, los saltamontes o las hormigas voladoras se encargan de fastidiarme esta felicidad. O peor: los mosquitos encuentran en mí el blanco fácil. Y no hay lámpara de luz que consiga dejarlos fritos.

Así que mi objetivo es evitar que entren en mi casa a toda costa. Y tengo la solución perfecta para evitar los químicos. Se trata de instalar mosquiteras en las ventanas, lo que garantiza que, aunque abra para ventilar, estos insectos queden fuera. He encontrado el modelo perfecto en Amazon: es barato, está disponible en varias medidas y se instala fácilmente.

Mosquitera para ventanas Tesa Mosquitera de 130x150 centímetros para ventanas. Se instala mediante autoadhesivo y se puede recortar para ajustarlo a la medida adecuada.

Este modelo de Tesa ha recibido más de 30.000 valoraciones y, de ellas, más de 19.000 han otorgado la máxima puntuación. Lo ha conseguido por su facilidad para adaptarse a diferentes ventanas, ya que se puede cortar fácilmente al tamaño deseado. También por su instalación sencilla gracias a los autoadhesivos.

Y, por supuesto, el precio es todo un aliciente para motivar la apuesta por este modelo. Ahora está rebajado un 22%, lo que nos lleva a conseguirlo por poco más de 7 euros. Pero su precio habitual no alcanza los 10 euros, por lo que sigue siendo muy barato. Este coste es para la mosquitera de 130 x 150 centímetros.

De hecho, está disponible en otras medidas, colores y en packs de varias unidades por si necesitamos para varias ventanas. Pero lo que está claro es que sigue siendo una opción muy económica.

Una mosquitera de fácil instalación

La de Tesa no es la única que causa furor, ya que ahora está triunfando en Amazon otro modelo que, si bien tiene un precio mayor, también es asequible y actualmente es el más vendido en su categoría. Se trata de la mosquitera para ventanas de Easymaxx, cuya diferencia con el anterior radica en su instalación.

Mosquitera con imanes Mosquitera con sistema Magic Click que se instala con imanes. Con medidas de 150x130 centímetros, pero se puede adaptar a ventanas más pequeñas.

Aunque el modelo de Tesa es muy sencillo, este de Easymaxx cuenta con el sistema Magic Clic, con 12 potentes imanes que aseguran su instalación. En este caso, las medidas también son de 150x130 centímetros, aunque está disponible en otros tamaños y se puede ajustar. En este caso, el modelo reúne más de 20.000 valoraciones.

¿Y para las puertas?

Una vez protegidas las ventanas, hay que prestar atención a las puertas, puesto que son otro lugar de entrada de insectos. En este caso, apuesto por unas mosquiteras que son un best seller en Amazon. Se trata del modelo de Mycarbon que funciona como una cortina con imán en medio que nos facilita el abrirla si tenemos que salir y garantiza que no queda ningún hueco por el que los voladores puedan entrar.

También es una de las más valoradas, con más de 41.000 opiniones y está disponible en varios colores y medidas. Además, no requiere hacer agujeros ni taladrar para su instalación, ya que incorpora adhesivos. ¿El precio? Rara vez supera los 20 euros. Así, con todas estas opciones, podemos tener nuestra casa a prueba de mosquitos e insectos por menos de 30 euros.