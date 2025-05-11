Adiós mosquitos, hola dormir del tirón: esta lámpara con luz los deja fritos en el acto

¿Por qué nos pican los mosquitos y por qué pican más a unas personas que a otras?

Para evitar las picaduras de estos insectos sin usar productos químicos podemos recurrir a estos productos que loa atraen para eliminarlos.

Ni el calor ni las aglomeraciones en los destinos vacaciones: la parte negativa del buen tiempo son los mosquitos. De hecho, el pasado verano, la situación llegó a ser preocupante por las enfermedades que estos llegaron a transmitir. Por ello, hay que extremar las precauciones y tener claro las zonas en las que proliferan ciertas especies.

Aunque los mosquitos más conflictivos no sean numerosos, tampoco nos parecen agradables los más típicos, sobre todo a los que pasamos el verano luciendo picaduras por toda nuestra piel. También nos molestan a la hora de dormir, cuando empiezan su particular baile de zumbidos para intentar picarnos. Para este momento, las lámparas antimosquitos son nuestras mejores aliadas.

Lámpara antimosquitos Con 4.200 V y 15 watios elimina a los mosquitos de forma eficaz. Es resistente al agua y atrapa también otros voladores.

Para personas como yo que siempre llevamos el espray antimosquitos encima y que hemos probado todas las soluciones para evitar las picaduras de estos insectos, estos aparatos son perfectos para poder dormir con tranquilidad y sin necesidad de usar productos químicos.

La solución para evitar las picaduras de los mosquitos

Aunque, en mi caso, ya estoy acostumbrada a llevar el líquido antimosquitos en el bolso y a tener distintas pomadas en casa para aliviar el picor, sigo buscando las mejores opciones para mantener a los mosquitos alejados de mi casa. Además, quiero evitar las opciones químicas. Por ello, las lámparas de luz como este modelo son una gran opción.

Esta lámpara ofrece 15 watios de potencia. Amazon

Este modelo, que también funciona como lámpara gracias a sus luces LED, es capaz de eliminar los mosquitos de forma eficaz sin químicos. Para ello, emplea una luz ultravioleta que les atrae para luego eliminarlos con la rejilla de alto voltaje. De hecho, no es solo útil con estos insectos, sino que también sirve para eliminar moscas, polillas u otros voladores.

Es apto tanto para usar en el interior como en el exterior y su uso es seguro por una fabricación estanca. Además, cuenta con protección frente al agua y, aunque no se puede sumergir, sigue funcionando bajo la lluvia. En cuanto a la limpieza, la bandeja desmontable de la que dispone facilita esta labor, que siempre debe realizarse con el dispositivo apagado.

El único inconveniente que le encuentro es su tamaño, ya que hay modelos más compactos y bonitos disponibles, aunque por la eficacia de eliminación de mosquitos, esta propuesta merece la pena. Para quienes también tienen en cuenta la estética, nos quedamos con esta otra propuesta: la lámpara antimosquitos inalámbrica de solo 8 euros a la venta en Aliexpress.