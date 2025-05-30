La Vecina Rubia comparte su solución para atrapar a los insectos en casa y volver a soltarnos en la naturaleza

La 'influencer' aboga por alejar a los bichos, pero mantenerlos con vida, puesto que muchos con inofensivos o necesarios para mantener el ecosistema.

El buen tiempo ya está y no nos puede apetecer más pasar tiempo al aire libre. Claro que, no vamos a estar solos: comienza la temporada de insectos. Los mosquitos son los más odiados del verano, puesto que suelen regalarnos algún que otro picotazo. Por ello, es más que recomendable tener siempre a mano el repelente, sobre todo si vamos a estar fuera cuando cae el sol o cerca de aguas y riberas.

Pero no están solos: las polillas, las arañas y un sinfín de fauna en miniatura campa por sus anchas e, incluso, invaden nuestro hogar. Así, son muchos los que quieren deshacerse de todos ellos. Sin embargo, los insectos son esenciales para el equilibrio del planeta y están en peligro de desaparecer. La influencer La Vecina Rubia, consciente de ello y defensora de la vida animal, ha compartido una solución respetuosa con los insectos.

Atrapa bichos vivos Herramienta para atrapar bichos de forma respetuosa. De pequeño tamaño y muy fácil de usar.

La creadora de contenido y escritora, que también colabora con firmas de ropa como Springfield, ha compartido unas stories en Instagram donde habla de este truco para capturar, en este caso, a una típula palidosa. Además, aprovecha para explicar que estos insectos no pican, puesto que se alimentan del néctar de las flores. Así, pretende concienciar sobre estos bichos que, pese a su apariencia de mosquitos y patas largas, son inofensivos.

No es el primer verano que la Vecina Rubia muestra sus aventuras con los insectos y sus mascotas. Por ello, la influencer ya no puede vivir sin este caza insectos que permite atraparlos en un pequeño cubículo para transportarlos hasta el exterior sin tener que tocarlos o sin el miedo de que echen a volar hacia nosotros.

Imagen del storie de La Vecina Rubia mostrando el truco. Instagram

Modelos con lupa

La vida animal es fascinante y los más pequeños de casa son unos entusiastas observadores de ella. Por ello, esta solución también es efectiva para que los niños puedan observar a los insectos de cerca sin dañarlos. Para ello, al menos este modelo de Carson, incluye una lupa de 5x aumentos que amplía la visión del cubículo en el que está el insecto.

Todo ello ha permitido que este modelo haya conseguido más de 6.000 valoraciones, la mayoría de ellas muy positivas.