Parece un ventilador moderno, pero es una lámpara antimosquitos compacta, pequeña y que solo cuesta 5 euros

¿Por qué nos pican los mosquitos y por qué pican más a unas personas que a otras?

Mantener alejados a los mosquitos de nuestro hogar (¡y de nosotros!) es fácil con estos sistemas de luz ultravioleta que son inofensivos para los humanos.

A estas alturas del año, ya hemos desplegado nuestro batallón antimosquitos. Desde los sprays que llevamos siempre encima hasta las mosquiteras baratas para ventanas, nada nos parece suficiente para prepararnos para un verano plagado de estos pequeños insectos, según advierten los expertos.

Sin embargo, parece que, por mucho que les pongamos mil barreras, siempre acaban encontrando una manera de acceder. Y, casi siempre, nos acabamos dando cuenta por la noche. Por ello, las lámparas ultravioletas son las mejores aliadas. Y no todas son voluminosas, ruidosas o caras.

Lámpara antimosquitos Con un diseño que parece un ventilador, esta propuesta es pequeña y compacta por lo que encaja en cualquier estancia.

De hecho, el modelo resaltado sobre estas líneas es ligero, práctico y tiene un diseño muy fino para que no destaque con la decoración de nuestro hogar. Más allá de estas cuestiones estéticas, se trata de una lámpara antimosquitos que emplea luz ultravioleta para atraerlos y deshacerse de ellos.

Eso sí, requiere estar conectada para su funcionamiento, para lo que incluye un cable USB. Por ello, puede funcionar como lámpara auxiliar que, a su vez, mantiene a los insectos alejados de nosotros, sobre todo por las noches, cuando más los notamos.

Cómo alejar a los insectos

Aunque estamos buscando soluciones para mantener a los mosquitos alejados, esta lámpara también es apta para que no se acerquen garrapatas, grillos, abejas y otros insectos que nos molestan. Así que, para la plaga de polillas que hay en España, puede venir muy bien.

Para conseguirlo, se sirve de un motor silencioso (dentro de las posibilidades). También nos gusta porque es apto para exteriores, por lo que si eres asiduo al camping o tienes terraza, te va a ser de gran ayuda.

Esta lámpara no tiene elementos tóxicos, por lo que se puede usar independientemente de las personas que estén en la estancia. Pero, lo mejor de todo, es que no cuesta mucho dinero, por lo que merece la pena probar sus resultados.

Cada vez son más sofisticados este tipo de dispositivos. De hecho, también en Aliexpress, hay otro diseño que nos recuerda incluso a los secadores de una de las marcas más famosas del mercado. Sin embargo, se trata de una lámpara antimosquitos de Xiaomi que funciona por USB, es apta para exteriores y es muy compacta.