Adiós, pomadas: este dispositivo de solo 10 euros alivia las picaduras de los mosquitos

Con un tamaño compacto para poder llevarlo siempre encima, este 'gadget' alivia la molesta picazón y evita que el habón vaya a más.

El verano es mi temporada favorita y parece que también lo es para los mosquitos. Yo soy su blanco fácil, puesto que no hay año que me libre de sus picaduras. Y no será porque no tome precauciones: siempre llevo spray repelente encima y en mi casa no faltan las mosquiteras para que no entren. Aun así, el panorama no es alentador para mí: estamos ante un verano plagado de estos insectos.

Por ello, estoy 100% segura de que algún picotazo voy a llevarme. De hecho, ya llevo algunos... Por eso, también tengo que buscar la mejor solución para aliviar las picaduras de los mosquitos. Y, lejos de ser una pomada, he encontrado el dispositivo que se va a convertir en mi mejor aliado.

Dispositivo para aliviar picazón de mosquitos Este dispositivo antipruriginoso disipa calor sobre el habón para reducir la picazón que produce y que es muy molesta.

Aunque estamos acostumbrados a las cremas antipruriginosas, este dispositivo me ha parecido más útil. No tenemos que esperar a que la pomada se absorba ni tener cuidado para que no roce con prendas o superficies. Además, tiene un tamaño compacto que nos permite llevarlo siempre encima.

Asimismo, no emplea aditivos químicos para aliviar el picor, sino que se sirve de un sistema que disipa calor para lograrlo. ¿Y por qué lo consigue? El calor evita la difusión de las sustancias que causan el picor, lo que evita la inflamación. Dadas sus características no tóxicas, es apto para usar a cualquier edad.

Cómo aliviar picaduras con este dispositivo

Para ofrecer una calma instantánea de la picazón, este producto tan solo requiere de 3 segundos en pieles sensibles, o 6 para las normales. Así, hay que colocarlo sobre la picadura y dejarlo tres segundos o 6 en función del tipo de piel y volver a repetir la operación otra vez más.

Aunque hemos destacado el modelo de Aliexpress por precio, en Amazon está el mismo modelo, donde acumula más de 44.000 opiniones y 4,4 estrellas doradas, lo que, sin duda, es una gran valoración. Así, los escépticos a este tipo de tratamiento pueden verificar lo que cuentan los que ya lo han probado. Spoiler: la mayoría aseguran su gran eficacia, incluso aquellos que confirman la gran reacción que suelen hacerles las picaduras.