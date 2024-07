Prime Day 2024: los mejores descuentos en sillas de playa, toallas o neveras para tus vacaciones

Ya está aquí el Prime Day de Amazon 2024 en España. Desde este martes 16 hasta el miércoles 17 de julio, vuelven las ofertas del gigante del comercio electrónico. Durante estos dos días, los clientes de Amazon podrán disfrutar de descuentos significativos en una amplia variedad de productos, desde tecnología y electrónica hasta moda y hogar. Este evento anual se ha convertido en una oportunidad perfecta para aprovechar grandes ofertas de cara a las vacaciones de verano, sin tener que esperar al Black Friday, celebrado en octubre.

De hecho, si se conocen algunos trucos, es aún más fácil obtener mejores precios. Entre las ofertas disponibles, se pueden encontrar una gran variedad de artículos veraniegos, como toallas, palas, neveras y sillas para disfrutar en la playa. Estos productos no solo son de buena calidad, sino que también se pueden adquirir a precios muy competitivos durante las promociones.

Para aprovechar estas ofertas, es esencial ser miembro de Amazon Prime, un servicio que ofrece múltiples beneficios. Además de acceder a descuentos exclusivos, los miembros de Amazon Prime disfrutan de envíos rápidos y gratuitos, acceso a una amplia selección de series y películas en Prime Video, y la posibilidad de escuchar música sin anuncios en Prime Music.

Bolsa térmica 26L: ideal para tus escapadas al aire libre



Comenzamos con uno de los objetos más buscados, no solo este año, sino también en los últimos dos anteriores. Con una capacidad de 26 litros, esta bolsa térmica aislante te permitirá llevar hasta 34 latas, convirtiéndola en una opción perfecta para picnics, barbacoas, y días de playa. Sus dimensiones de 32 x 25 x 40 cm facilitan el almacenamiento de una gran variedad de alimentos y bebidas. Este modelo destaca por su forro interior de PEVA y espuma EPE de 7 mm, que garantizan un alto nivel de aislamiento.

Además, es impermeable y antifugas, lo cual es ideal para evitar derrames y mantener el exterior seco. Pesa solo 625 gramos e incluye correas para que puedas llevarla cómodamente. Ahora la puedes encontrar rebajada gracias a los Prime Day. El único inconveniente podría ser que no dispone de ruedas, lo que puede dificultar su transporte cuando está completamente cargada.

Bolsa térmica antifuga perfecta para la playa. Amazon.

Silla plegable de playa: comodidad y versatilidad en 5 posiciones



No hay verano sin silla de la playa, sobre todo cuando superas la barrera de los treinta años. Esta, en formato plegable, te ofrece una excelente comodidad gracias a su cojín y sus cinco posiciones ajustables, ideales para encontrar siempre la postura adecuada. Sus dimensiones de 48 x 46 x 84 cm y una altura de asiento de 21 cm la hacen perfecta tanto para la playa como para el camping.

Con una estructura resistente de aluminio y textileno, esta silla puede soportar hasta 100 kg. Su diseño en color turquesa incluye un bolsillo en el reposabrazos, añadiendo estilo y practicidad. La silla es fácil de transportar gracias a su sistema de plegado y asa lateral. La única pega es que, aunque es ligera, puede resultar voluminosa para llevar en transportes públicos.

Silla plegable playa. Amazon.

Toalla de playa microfibra: secado rápido y sin arena

En lo que a toallas se refiere, la selección es infinita. Pero si buscas una toalla de playa grande que destaque por su funcionalidad y estilo, esta opción puede ser para ti. Con unas dimensiones de 200 x 145 cm, te proporcionará un amplio espacio para descansar en la playa, hacer un picnic o, incluso, practicar yoga.

Esta toalla de microfibra tiene la ventaja de secarse tres veces más rápido que las toallas de algodón, lo que evita la molesta humedad y los malos olores. Además, es ligera y compacta, con un peso de solo 0,65 kg, lo que facilita su transporte. La toalla también es resistente a la suciedad y manchas, así como a las partículas de arena.

Toalla grande para playa con diseño increíble. Amazon.

