La selección de cremas mejor valoradas que queremos de oferta este Prime Day: de piel joven a pieles maduras

Amazon se ha convertido en uno de los marketplaces más importantes, ofreciendo a sus usuarios increíbles promociones con el famoso Prime Day. Esta fiesta de ofertas es la ocasión perfecta para darte un capricho, reponer tus productos esenciales o probar alguna de las cremas faciales mejor valoradas por las usuarias españolas.

Los próximos días, 16 y 17 de julio, podrás encontrar con descuento esos productos de cosmética que podrían aportar la hidratación, luminosidad o el efecto "antiedad" que buscabas desde hace tiempo para tu cuidado facial. ¡No te pierdas esta oportunidad de conseguir las cremas más recomendadas a precios irresistibles!

Para la pieles más jóvenes

A los 20, tu piel joven también necesita un cuidado diario que mantenga su frescura y tersura. Opta por cremas ligeras que traten posibles imperfecciones, como la Neutrogena Hydro Boost. Con ácido hialurónico, hidrata en profundidad y previene la aparición de líneas de expresión.

Este cosmético es ligero y no comedogénico. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Hydroo Boost Descripción: Crema facial gel de agua para pieles normales a mixtas. Hidratación duradera no grasa con ácido hialurónico. Marca: Neutrogena Rating: 4.5

Autor del rating: 20deCompras Precio: 13.77 Imagen:

La crema que necesitas si tienes más de 30 años

A partir de los 30, es crucial prestar mayor atención al cuidado facial. La Visible Difference de Elizabeth Arden es perfecta para pieles secas, proporcionando un cóctel de vitaminas y antioxidantes que hacen frente a las agresiones externas, frenarán el envejecimiento y mantendrán una hidratación óptima.

Esta crema es todo un complejo hidratante. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Crema complejo hidratante Descripción: Crema complejo hidratante para rostro y cuello que hidrata y suaviza la piel. Marca: 18.90 Rating: 4 Autor del rating: 20deCompras Precio: 18.90 Imagen:

Un extra de luminosidad para tu rostro



Si buscas devolver la vitalidad a tu tez, apuesta por la vitamina C. La crema sérum de Garnier combina este potente ingrediente con protección solar para unificar el tono y reducir manchas. Gracias a su fórmula ultraligera que consigue combinar lo mejor del sérum y de la hidratante en un único producto, es apta para pieles de todas las edades.

Este sérum reduce las manchas en seis días. AMAZON

Datos estructurados producto Nombre: Serum antimanchas con Vitamina C Descripción: Sérum Antimanchas con 3,5% Vitamina C, Niacinamida y Ácido Salicílico. En 6 días reduce las manchas. Eficacia aprobada por laboratorios. Vegano, aprobado por Cruelty Free International Marca: Garnier Rating: 4.3 Autor del rating: 20deCompras Precio: 8.95 Imagen:

Combate los signos de la edad pasados los 50



Las pieles maduras necesitan fórmulas ricas en colágeno o ácido hialurónico para recuperar elasticidad y firmeza de la dermis. La aclamada Revitalift Filler de L'Oréal París, promete un rostro más joven. Una fórmula densa ideada para la aplicación en la rutina de noche, enriquecida con Ácido Hialurónico y Galanga para conseguir un rostro más joven en ocho semanas de tratamiento.

Su acabado no graso es uno de sus puntos fuertes. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Crema Revitalift Filler Descripción: Crema de noche antiarrugas y volumen. Con ácido hialurónico en su formulación. La piel permanece hidratada durante más horas. Marca: L'Oreal Rating: 4.4 Autor del rating: 20deCompras Precio: 11.36 Imagen:

Un chute de hidratación para tu piel



Si sufres con la sequedad y buscas un efecto "glaseado" natural, la Regenerist Cream de Olay será tu aliada. Con niacinamida y péptidos, hidrata en profundidad, protege de los rayos UV y promueve la regeneración en 28 días.

Esta crema incluye factor de protección. AMAZON

Datos estructurados producto Nombre: Crema facial Regenerist Descripción: Crema facial De Día Con Spf 30. Fórmula Con Vitamina B3 y Niacinamida, Hidratación 24 horas. Marca: Olay Rating: 4.4 Autor del rating: 20deCompras Precio: 17.50 Imagen:

¡Que no se te olvide! Si eres Amazon Prime puedes disfrutar de envíos gratuitos en casi todo el catálogo de la plataforma. Si todavía no has descubierto las ventajas de pertenecer a este club, ahora tienes un periodo de prueba gratuito de 30 días.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión. Lee aquí nuestra política legal de afiliación.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.