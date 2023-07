Amazon Prime Day 2023 en directo: las primeras ofertas adelantadas para ahorrar

Lo estabais deseando... ¡y ya está aquí! El Prime Day de Amazon ya ha llegado, un año más, para ofrecer miles de ofertas en su gran catálogo. La fiesta de descuentos propia del gigante del comercio online se celebra los días 11 y 12 de julio, jornadas en las que podremos acceder a cientos de chollos de todo tipo, desde dispositivos tecnológicos hasta productos tan útiles para el día a día como las pastillas de lavavajillas. Eso sí, para poder beneficiarte de todas las promociones, debes pertenecer al club Amazon Prime, un servicio que puedes probar gratis durante 30 días y que ofrece, entre otras ventajas, envíos gratuitos en un día, acceso prioritario y exclusivo a eventos y ofertas y mucho más.

Aunque ya hemos podido aprovechar algunas ofertas anticipadas, como la rebaja de 120 euros en un aspirador Roomba, no será hasta la medianoche del 11 de julio cuando el gigante del comercio online dará el pistoletazo de salida a esta fiesta de descuentos. Eso sí, ya cuentan con muchos productos con descuentos adelantados que no vas a quererte perder. ¿Empezamos a ahorrar?

Placeholder mam module Prime Day 2023 en directo: las mejores ofertas de Amazon para ahorrar

Desde 20deCompras no vamos a dejar escapar ni una oferta. Todas estarán presentes en nuestro directo donde, minuto a minuto, iremos destacando esos chollos que no podemos dejar escapar, ya sea un capricho prevacacional o un producto básico de nuestro día a día. Y es que, en este Prime Day 2023, todo puede estar sujeto a interesantes rebajas que no nos vamos a perder. Si, además, quieres recibir una selección de las promociones más interesantes, puedes suscribirte a nuestra newsletter de 20deCompras. ¿Todo preparado para ahorrar?

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.