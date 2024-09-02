Por qué engancharse a los audiolibros en septiembre y aprovechar los 90 días de prueba gratuitos de Amazon

Leer es para muchas personas un momento de relajación y desconexión. Y aunque la mayoría optan por la versión en papel o por libros electrónicos, también existe la opción de ir escuchando a nuestros personajes favoritos en audiolibros.

Cada vez son más las personas a las que les encanta disfrutar de una buena historia. Por eso, muchos optan por dejar de lado el móvil e ir leyendo un libro de camino al trabajo o al centro en el que estudian. Y aunque a veces no resulta del todo económico comprar libros en papel, renunciar a la lectura no entra en sus planes. Para ellos, la solución son los audiolibros, una forma de seguir disfrutando de la literatura, pero de una forma más innovadora.

Una de nuestras favoritas es Audible, el servicio de audiolibros de Amazon en el que, además de poder disfrutar de más de 90.000 títulos de forma ilimitada, podemos tener a narradores tan reconocidos como José Coronado o Michelle Jenner. Otra de las ventajas de esta opción es que puedes escucharlos en diferentes dispositivos, con tan solo descargar una aplicación gratuita en la que puedes acceder a la plataforma.

Además, todos tus progresos en la lectura quedarán registrados en la cuenta para que, independientemente de dónde accedas, puedas seguir en el punto en el que lo dejaste. Lo mejor de todo es que puedes probarlo 30 días gratis (o más si sigues leyendo la promoción que te presentamos) para que te enamores de este formato.

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