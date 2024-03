La luz de lectura para el cuello que arrasa en Amazon tiene más de 100.000 valoraciones (¡y es extra cómoda!)

Uno de los mayores placeres para una persona a la que le gusta la lectura es coger un libro, meterse en la cama y leer hasta dormirse. Pero, no es agradable tener que tantear la luz o moverte durante toda la lectura para que no te refleje o haga sombras la lámpara de la mesilla. Por eso, si quieres que tu historia siempre esté iluminada mientras tus ojos estén perdidos en las letras (¡y que tengas las manos totalmente libres para el libro!) lo mejor es una lámpara de cuello. Sí, has leído bien, estos gadgets existen y permiten que solo tengas que luchar contra el sueño y no contra los reflejos de la luz de tu mesilla.

Las luces de lectura para el cuello son unas finas lámparas que se colocan en los hombros e iluminan directamente (¡con una luz agradable para tus ojos!) al libro. La más vendida de Amazon, por ejemplo, de la marca Glocusent, no parpadea y su diseño de luz azul LED no genera fatiga ocular. Contiene dos brazos flexibles y ajustables con luz en cada uno y se coloca ergonómicamente alrededor del cuello.

La mejor luz para leer en la cama, sofá o incluso moviéndote. Amazon

3 modos y 6 niveles ajustables

Esta lámpara posee tres modos de color: amarillo, blanco cálido y blanco frío para diferentes situaciones y niveles de luz. Pero, no solo eso, sino que, además, tiene seis niveles de luminosidad. Cada una de las cabezas de luz posee tres: el modo de lectura general, lectura más brillante y nivel de trabajo preciso. No tendrás que preocuparte tampoco por la batería, ya que es recargable y tiene hasta 1.000 amperios, gran capacidad para proporcionarte una luz más brillante y de larga duración.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión. Lee aquí nuestra política legal de afiliación.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.