Más allá del libro tradicional: plataformas que puedes probar gratis para volver a engancharte a la lectura

El apagón histórico vivido en España nos ha hecho retroceder en el tiempo y volver a usar algunos de los productos tradicionales. Las radios fueron las grandes protagonistas de la jornada, aunque los que no se unieron a los corrillos en las terrazas de los bares se decantaron por leer. Así, los libros en papel vuelven a demostrar que siguen más vigentes que nunca.

Sin embargo, la rutina a veces nos hace renunciar a la lectura, aunque los libros electrónicos han permitido mantener el hábito fuera de casa. De hecho, su venta en español creció un 6% en todo el mundo en 2024. Sobre todo, porque han surgido plataformas que facilitan el acceso a nuevos títulos.

Kindle Unlimited es una de ellas. El servicio de libros electrónicos de Amazon ofrece cientos de libros para que siempre podamos tener una nueva historia entre nuestras manos, aunque sea en formato digital. Lo mejor de todo es que, si todavía no lo has probado, dispones de 30 días de prueba gratis para descubrir la plataforma.

Además de algunos de los best sellers más conocidos, el catálogo de Kindle Unlimited cuenta con sagas tan icónicas como la de Harry Potter y también permite leer revistas. Entre sus ventajas, también podemos mencionar que los títulos pueden disfrutarse en cualquier dispositivo, solo con descargar la aplicación de Kindle Unlimited.

Además, suscribirse a esta plataforma de libros electrónicos es muy sencillo y no hace falta ser Prime para acceder a este servicio. Pero, ¿cuánto cuesta Kindle Unlimited? Tras el periodo de prueba, este servicio tiene un precio de 9,99 euros al mes.

El 'boom' de los audiolibros

Kindle Unlimited no es el único servicio relacionado con la lectura que ofrece Amazon y es que el gigante del comercio online se ha sumado al boom de los audiolibros. Por ello, lanzó su plataforma Audible, donde los libros se escuchan. Su popularidad no deja de crecer y es que es la mejor opción para quienes no tienen tiempo.

De hecho, son muchos los que hacen uso de ella mientras hacen otras tareas. Con más de 90.000 libros y podcast, el catálogo de Audible es muy variado y algunas de las obras están narradas por voces tan conocidas como la de José Coronado o Michelle Jenner.

Se puede disfrutar sin conexión a internet y todo ello sin anuncios. Una vez superado el periodo de prueba gratis, Audible tiene un precio de 9,99 euros al mes, pudiendo cancelar en cualquier momento.