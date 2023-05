Mucha gente que quiere estar en forma o tonificar su cuerpo se decanta por la opción de un gimnasio donde puede acceder a multitud de máquinas para ejercitar partes distintas del cuerpo, a clases guiadas o, incluso, a monitores que le guíen en su rutina deportiva diaria. No obstante, la falta de tiempo libre o de dinero puede no permitirnos apuntarnos a un gimnasio. O, incluso, el buen tiempo y el verano, que está a la vuelta de la esquina, es una de las razones por las que más gente se borra de un gimnasio. Con el sol no apetece estar en un sitio cerrado, sino al aire libre.

No importa cuáles sean los motivos para los que no ir al gimnasio, si son los anteriores u otros muy distintos, ya que también puedes mantenerte en forma con otros ejercicios como el running en tu ciudad, la bicicleta, el yoga en casa o, por qué no, tonificar tu cuerpo también casa.

A diferencia de lo que muchas personas piensan, no es necesario comprarse pesas para tonificar los brazos en casa. Al igual que no es cierta la creencia de que en casa, sin una máquina de peso especial, tampoco puedes tonificar las piernas. Si sabes cómo, es muy fácil adaptar ejercicios diarios con peso para tonificar piernas y brazos sin salir de casa y sin pesas. ¿Cómo? Con unos lastres para brazos y piernas de Decathlon. Si nunca los has probado, desde 20deCompras te recomendamos que pruebes con estos de un kilogramo de peso.

Lastres de un kilogramo. Decathlon

Estos lastres puedes colocarlos en los tobillos o en las muñecas y te permiten variar las sesiones de refuerzo muscular o tonificación. De esta forma no tendrás que levantar pesas en tus ejercicios de cardio o podrás anudar a tus tobillos de forma fácil estas cintas con peso para complicar un poco más tus ejercicios diarios de piernas. Dentro son 100 por 100 hierro, pero por fuera la tela es muy suave para que no te moleste en la piel.

Lastres para tobillos y muñecas de Domyos. Decathlon

Si no se han adaptado a ti estos dos modelos, lo importante es evolucionar cada uno a su ritmo, por eso, estos lastres están disponibles de 0,5 a 2 kilogramos. ¡Para que elijas el tuyo!

