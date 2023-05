El pádel se ha convertido en el deporte imprescindible para muchos: es la combinación perfecta de cardio, estrategia y habilidad, con un componente social al que resistirse parece imposible. Una propuesta saludable y accesible en la mayoría de ciudades que, como todas las modalidades, requiere de un equipamiento específico que no solo ayude a potenciar nuestro juego, también nos proteja de posibles lesiones. Hablamos, por ejemplo, de las zapatillas y de cómo escoger las mejores para triunfar en la pista, pues de ello dependerá que en las paradas rápidas, los giros, las carretas explosivas y los movimientos laterales continuos que marcan el juego nos desenvolvamos con agilidad.

Elegir una buena pala de pádel también es fundamental. De iniciación a nivel avanzado, hay muchos modelos que estudiar para dar con el que mejor se adapta a nuestro juego, tanto por la forma, las medidas y los materiales. El precio no se queda al margen en la elección: aunque todos soñamos con un modelo de alto nivel y rendimiento que mejore la potencia de nuestro saque y nos ayude a controlar mejor la pelota, no siempre está a nuestro alcance. A no ser que las rebajas de Decimas lleguen a nosotros para ofrecernos la Drop Shot Allegra, habitualmente a la venta por 170 euros, con un descuento del 71%. Si la compras hoy, ¡te cuesta menos de 50!

Asegura una combinación perfecta entre potencia y control. Decimas

Datos estructurados producto Nombre: Pala de pádel Allegra Descripción: Pala de pádel equilibrado con gran potencia y control. Elaborada con carbono 3.000 y Cork Layer para reducir las vibraciones del golpeo. Entre sus características exclusivas incluye una textura 3D para darle efecto a las pelotas en cada golpe. Marca: Drop Shot Rating: 4.3 Autor del rating: 20deCompras Precio: 49.99 Imagen:

El modelo Drop Shot Allegra 1.0 es una pala equilibrada, con una combinación perfecta entre potencia y control, por lo que se convierte en una opción asequible para todos los usuarios, ya que, para encontrar la mejor pala de pádel hay que tener en cuenta el nivel de juego, la superficie de golpeo y, por supuesto, el precio. Y, en este caso, el coste de la pala es uno de los motivos para plantearse su adquisición. Se trata de una pala que sobrepasa los 110 euros de coste habitual, pero gracias a las rebajas de Décimas ahora nos la llevamos por menos de 50.

En cuanto a los materiales que la convierten en una tabla muy competente, incluye Carbono 3.000 combinada con tecnología Hotmelt de carbono 3K. Esto permite disfrutar de una pala de gama alta a precios de baja. También incluye en su composición telas de este material impregnadas con resinas de máxima durabilidad para conseguir un acabado homogéneo y mayor rigidez. ¿Y cómo se traduce esto en el juego? En un aprovechamiento de toda la energía del golpeo para lograr la máxima precisión en la jugada. Los jugadores experimentados, además, sabrán aprovechar la elasticidad de la Eva Pro en las jugadas en las que sea necesaria una salida de bola con velocidad media-alta. Y, para controlar y potenciar los efectos en el juego, incluye una textura 3D en forma romboidal que pueden aprovechar los jugadores más agresivos en la pista.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Décimas y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.