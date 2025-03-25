No son las All in 1, pero también son Finish: estas son las pastillas de lavavajillas que Amazon ha rebajado

Este básico de la cesta de la compra siempre se cuela en el 'top' ventas de jornadas de descuentos, puesto que suponen un ahorro significativo.

No hay Black Friday, Prime Day o jornada de descuentos en la que las pastillas de lavavajillas no sean un top ventas. Y no me extraña, puesto que si la mayoría de personas, como yo, cada día friega menos a mano, es necesario tener este básico de limpieza siempre en casa. De hecho, si no tuviera este electrodoméstico de serie, apostaría por el modelo portátil que cabe en cualquier hogar.

Por ello, cuando Amazon anunció su Fiesta de Ofertas de Primavera, lo tuvimos muy claro: nuestro objetivo, como en cada evento de descuentos, iba a ser encontrar las Finish All in 1 que siempre están con rebaja para poder volver a pedirlas. Sin embargo, por el momento, el paquete de 110 cápsulas que solía estar rebajado... ¡no lo está!

Pero que no cunda el pánico. Las All in 1 no están disponibles en ese paquete, pero hay otras opciones que merece la pena comprar ahora en oferta.

Finish Powerball Quantum Infinity Shine También de Finish, este 'pack' incluye 166 'pods por un precio de 24,99 euros frente a los 43 euros habituales. Ofrecen limpieza profunda con protección del cristal.

Fairy Original Todo en uno Por 29,99 euros en vez de 45,99 euros, conseguimos este 'pack' de 205 pastillas de lavavajillas. Son efectivas incluso en grasa reseca e incorporan sal y ayuda al aclarado, también protege el cristal y la plata.

Finish Ultimate Plus Infinity Shine Volvemos a Finish para terminar con un 'pack' de 146 pastillas por 25,99 euros frente a los 43 habituales. En este caso, son eficaces incluso con los restos de quemado.

Sea cual sea el pack escogido, el ahorro es considerable sin renunciar a los mejores resultados. Todas estas opciones ofrecen protección especial para la vajilla y son eficaces incluso con la suciedad incrustada.

¿Qué puedo echar al lavavajillas si no tengo pastillas?



Aunque todos los paquetes te llegan, como tarde, el viernes 28 de marzo (lo harán mañana o pasado si eres Prime), puede que vayas tan justo que tengas que recurrir a otros remedios para poner el lavavajillas sin pastilla. Aunque no es lo más recomendable, porque se obtienen peores resultados y porque puede influir en el funcionamiento de la máquina si se hace por costumbre, el bicarbonato de sodio puede ser un buen sustituto.

Este producto, que ayuda a eliminar los malos olores, también elimina las manchas de grasa y puede ahora puede limpiar los platos de forma efectiva con ayuda del electrodoméstico. Para ello, se pone un poco de bicarbonato en el cajetín de pastillas y se enciende como un ciclo normal.