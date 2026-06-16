No es un error: este aire acondicionado cuesta 179 euros y es ideal si vives de alquiler
Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.
Instala un aire acondicionado sin poner ni un solo tornillo
Vivir de alquiler durante los meses de verano puede convertirse en un auténtico desafío de supervivencia térmica. Cuando las olas de calor llegan con la época del año, las distintas estancias de casa se transforman en hornos residenciales.
La solución tradicional de instalar un aire acondicionado no es una opción viable si estás de alquiler. Por apenas 179€, Cecotec se postula como la herramienta de emancipación climática definitiva.
Cecotec ForceClima 7100
Aire acondicionado portátil de 7000 BTU para estancias de hasta 20 m², con 4 modos, mando a distancia, tecnología silenciosa, deshumidificador y ruedas para fácil transporte.
Gracias a Cecotec, podrás tomar el control de la temperatura de tu hogar sin tocar una sola herramienta, sin hacer agujeros y manteniendo la fachada intacta.
Cuenta con triple función
La teoría de la climatización demuestra que el sudor no se evapora de forma eficiente si el ambiente está saturado de vapor de agua, lo que eleva la sensación térmica real.
Al retirar el exceso de humedad del ambiente la estancia reduce su temperatura percibida casi de forma instantánea, creando un microclima fresco, limpio y confortable en espacios de hasta 20 m².
Eficiencia energética controlada
El mayor temor con los aires acondicionados es el ruido y el consumo. Gracias a su sistema 'soundless', aporta un funcionamiento más silencioso y además reduce las posibles vibraciones para crear un mayor confort.
Su pantalla LED muestra todas las configuraciones posibles con el fin de ofrecer un sencillo control del aire acondicionado. Posee un mando a distancia para controlarlo cómodamente desde cualquier lugar sin tener que acercarse al mismo para cambiar su configuración.
El aire acondicionado cuenta con hasta cuatro modos de funcionamiento: modo ventilador, refrigeración, deshumidificación y modo noche. Las 2 velocidades del aire acondicionado permiten adaptar su funcionamiento según la necesidad de cada momento.
¿Se puede dejar programado? El aire acondicionado de Cecotec cuenta con un temporizador de un máximo de hasta 24 horas, para que disfrutes del ambiente perfecto sin preocupaciones.
Muchas máquinas portátiles baratas sufren del 'síndrome de del motor ruidoso", haciendo imposible mantener una conversación o conciliar el sueño mientras están encendidas. Gracias a Cecotec, podrás instalarlo en 5 minutos y disfrutar del frescor y confort el resto del día.