Ni pasta ni hilo dental: este irrigador arrasa en el Prime Day con una rebaja del 40% de descuento

Los Amazon Prime Day acaban de dar su pistoletazo de salida en España, trayendo a nuestras manos la posibilidad de acceder a los mejores chollos en una amplia gama de artículos. Durante las 48 horas que dura el evento, todo aquel que quiera podrá adquirir en rebaja un nuevo teléfono móvil, reformar las estancias de su hogar y aportarles comodidad y confort o adquirir los mejores artículos de cuidado personal.

Este verano, mejorar tu higiene bucal es más sencillo y accesible, ya que se pueden encontrar numerosos artículos que cuentan con una avanzada tecnología a precios más bajos. Este producto te permitirá lucir de una sonrisa más blanca y mejorar tu cuidado dental.

Limpia y purifica dientes y encías

Irrigador dental Oral-B Amazon

Si buscas una higiene dental de calidad profesional en casa, este irrigador de Oral-B te ofrece una solución completa. Este dispositivo no solo limpia en profundidad entre tus dientes, sino que también purifica bajo la línea de las encías. Con sus 5 modos de presión de agua, puedes adaptar cada sesión de limpieza a tus necesidades. Además, su tecnología de limpieza 3D oscila, rota y pulsa para eliminar más placa que un cepillo manual, lo que resulta particularmente útil en las zonas de difícil acceso. Incluye también cabezales diseñados para proporcionar una limpieza más eficaz y suave, lo que lo hace más valioso para quienes tienen problemas de encías o llevan aparato.

Incluye el cepillo de Dientes Eléctrico iO6

También, sus 4 chorros de agua diferentes te permiten escoger la intensidad y el tipo de chorro que mejor se adapte a tus necesidades, facilitando una limpieza completa y precisa. Además, el cepillo de dientes eléctrico iO6 incluido cuenta con un cabezal de recambio y control de presión para cuidar tus encías con suavidad. Este dispositivo no solo mejora tu salud bucal, sino que también facilita una sensación de limpieza como la que obtienes en una visita al dentista.

