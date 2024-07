Aprovecha la mejor oferta de pañales y toallitas de Dodot con el Prime Day de Amazon

El gasto en pañales es uno de los más significativos tras la llegada de un bebé al hogar. Estos productos de higiene son imprescindibles durante los primeros meses de vida del pequeño, por lo que tener siempre un buen stock puede brindar tranquilidad a los padres primerizos.

En este contexto, es una excelente noticia que Amazon haya reactivado los descuentos en artículos de la marca Dodot, con motivo del esperado Prime Day 2024. Entre las promociones destacadas se encuentra un pack que incluye 168 pañales y 24 paquetes de toallitas a un precio muy atractivo.

Pañales Dodot Sensitive talla 5 Amazon.

Para quienes aún no han probado esta línea de pañales, es importante resaltar que la gama Sensitive de Dodot ha sido especialmente diseñada para respetar la delicada piel de los más pequeños, brindando una sensación de suavidad que ayuda a prevenir irritaciones en la zona del pañal. Además, cuentan con un alto nivel de seguridad gracias a sus múltiples capas absorbentes que garantizan la máxima sequedad y protección del bebé hasta por 12 horas sin necesidad de cambios. Y para mayor comodidad, incorporan un práctico indicador de humedad que cambia de color cuando es momento de sustituir el pañal.

Toallitas húmedas también rebajadas



Tras varias semanas con escasas ofertas en productos para el cuidado e higiene del bebé, Amazon sorprende con una selección, aunque no muy extensa, sí suficiente de pañales en diversas tallas y toallitas a precios rebajados. Si ya estabas preocupándote porque tus reservas de estos básicos estaban llegando a su fin, esta es tu oportunidad de reponerlos a un precio muy conveniente.

Toallitas Dodot Pure calma y protege. Amazon.

Las toallitas Dodot están pensadas para proteger la piel del bebé de irritaciones desde el nacimiento, gracias a su fórmula compuesta en un 99% por agua, libre de alcohol y elaborada con algodón de la más alta calidad. Cuentan con todas las garantías de la marca, han sido testadas dermatológicamente y aprobadas por la Skin Health Alliance, lo que permite usarlas a diario con total tranquilidad y sin temor a reacciones adversas. Tal y como se detalla en la web de Amazon, están fabricadas íntegramente con fibras de origen vegetal, sin trazas de plástico, priorizando así la salud de los más pequeños desde el primer momento.

¿Cuándo está el bebé preparado para dejar el pañal?

Madre cambiando el pañal a su bebé Freepik

Según la revista médica Mayo Clinic, algunos niños se sienten preparados para dejar el pañal a los 18 y 24 meses, mientras que otros no están listos hasta los 3 años. La revista asegura que los padres deben hacerse una serie de preguntas como si su hijo camina y puede sentarse en el inodoro, o si puede comunicar cuando necesita ir al baño, entre otras preguntas. Si estuviese preparado para este gran paso, es importante tener todo preparado, como por ejemplo su primer orinal, así en cuestión de tiempo dirá adiós al pañal.

