Mide tu progreso en tiempo real: el tonificador de resistencia adaptable con pantalla digital 

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

Entrenar en casa no siempre es fácil, encontrar el material y tiempo necesarios, y mucho menos después de dar a luz. Recuperar la musculatura y vitalidad en ciertas zonas se vuelve más complicado y en ocasiones pareces objetivos que están bastante lejanos.

Diez minutos al día deberían ser más que suficientes, mientras lees un libro o ves una serie en el salón, para reeducar la postura y recuperar la firmeza y confianza en tu cuerpo de forma cómoda.

Recupera la confianza

Una de sus principales funciones es la de fortalecer la zona del suelo pélvico. Pero con ello, no solo activas los músculos de los glúteos sino también puedes ejercitar los músculos de la cintura para recuperar la firmeza en tus piernas.

No obstante el producto también permite entrenar eficazmente los músculos de los brazos, el pecho, la cintura, la espalda, las caderas y otras partes del cuerpo. Lo que lo convierte en un producto multifuncional para volver a ejercitarte y comenzar a recuperar la firmeza muscular anterior al parto.

Materiales de calidad y pantalla digital

El ejercitador está elaborado con material de calidad, antideslizante y duradero que no daña la piel, reduciendo el riesgo y asegurando un entrenamiento cómodo y seguro.

Tiene incorporada una pantalla digital con un contador incorporado que te permite llevar un seguimiento preciso y controlar el progreso del entrenamiento para obtener mejores resultados.

Cuenta con respaldo científico

Muchas mujeres intentan hacer ejercicio Kegel convencionales pero no logran activar correctamente la musculatura. Investigaciones en el Journal of Women's Health Physical Therapy, demostraron que la musculatura del suelo pélvico y los músculos aductores del muslo interno comparten inserciones en la pelvis.

Usando este ejercitador con los aductores, el cerebro recluta de forma compleja e involuntaria las fibras del suelo pélvico. Esto logra una activación hasta un 40% más eficaz que los ejercicios Kegel, que son aislados y sin resistencia mecánica.