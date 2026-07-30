Recupera la forma y tonifica tus brazos desde el salón: la solución ligera, cómoda y práctica

Cuando llevas una vida sedentaria por mucho tiempo, hay cosas de la vida cotidiana que van costándote más esfuerzo con el paso del tiempo. Si sales de una lesión que te ha tenido parado sientes como has perdido esa musculatura y te sientes más débil.

No necesitas mover pesos récord para sentirte bien y ágil, necesitas tener una rutina variada donde empieces a exigirle a tu cuerpo el mínimo que demanda tu musculatura. Gracias a Cecotec tendrás el kit perfecto para un entrenamiento funcional donde poder trabajar la movilidad, el equilibrio, la fuerza y la resistencia.

Todo está pensado

A diferencia del resto de mancuernas de hierro o de plástico que se escapa entre tus dedos, el neopreno que recubre las mancuernas ofrece un agarre suave, ergonómico, aportándote una mayor sensación de seguridad.

Otra distinción de las pesas tradicionales, es la cabeza de estas, no son redondas. Esto hace que puedas apoyarlas en el suelo, eliminando el riesgo de tropezar con ellas o que se marchen rodando, permitiéndote usarlas como apoyo estable en el suelo para ejercicios de movilidad.

Incluye una torre donde las 6 mancuernas quedan organizadas, para que no pienses eso de 'un trasto más por el medio'. Gracias a esto son fáciles de guardar para no tenerlas en estorbando, estando a la vista y ordenadas, le darás un mayor uso.

Cuenta con un sistema de código de colores progresivo, de 1,2 y 3kg. Para que vayas autorregulando la intensidad según el grupo muscular o la fase en la que te encuentres.

Longevidad y fuerza funcional

Perder fuerza no es una cuestión de estética, implica perder la capacidad neuromuscular de incorporarse de la cama, subir escaleras o reaccionar a tiempo ante un tropiezo para evitar una caída.

Varias investigaciones demostraron que existe una dosis mínima eficaz de estimulo mecánico. Esto quiere decir que no es necesario mover mucho peso para evitar esa perdida de fuerza, sino que mover pesos de 1 a 3kg con una frecuencia constante es suficiente para frenar la atrofia muscular.

¿Para qué las necesito realmente? La función que cumple el Kit de Cecotec es devolverte esa vitalidad y confianza que necesitas para sentirte bien contigo mismo. Coger una rutina que ayude a que no te fatigues con tanta facilidad o que las cosas cotidianas de la vida no pasen a costarte tanto.