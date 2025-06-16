Microsoft planta cara a Google con su paquete Office 365 por menos de 6 euros al mes que incluye almacenamiento en la nube
Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.
Microsoft ha decidido dar un paso al frente para competir con fuerza contra Google Workspace, y lo ha hecho reforzando su producto estrella: Microsoft 365. La versión Personal, pensada para un solo usuario, ofrece mucho más que los conocidos Word, Excel o PowerPoint. Incluye herramientas móviles premium, funciones basadas en inteligencia artificial y acceso a Copilot, un asistente que promete cambiar la forma en que escribes, analizas datos o preparas presentaciones.
Con una sola cuenta, puedes usar Microsoft 365 en hasta cinco dispositivos al mismo tiempo, ya sean PC con Windows, Mac, iPhone, iPad o cualquier Android. Esto lo convierte en una opción versátil tanto para estudiantes como para quienes teletrabajan o quieren organizar su vida con una suite potente y fiable. Desde tomar apuntes hasta presentar informes, esta versión cubre prácticamente cualquier necesidad del día a día.
Actualmente, Microsoft 365 Personal está disponible por 69 euros en Amazon, con una suscripción válida durante 12 meses. Si haces la cuenta, son apenas 5,75 euros al mes por acceso completo a toda la suite y sus ventajas extra.
Microsoft 365 Personal
- Microsoft 365 Personal incluye Word, Excel, PowerPoint, 1TB en la nube, apps premium y Copilot, el asistente con IA que transforma tu forma de trabajar.
Mucho más que almacenamiento
Uno de los puntos fuertes del plan Personal es el terabyte de almacenamiento que ofrece en la nube, lo que se traduce en 1.000 GB para guardar tus archivos, fotos, vídeos o documentos importantes con tranquilidad. Este espacio está gestionado a través de OneDrive, que además de sincronización automática entre dispositivos, ofrece protección contra ransomware y cifrado avanzado.
Pero lo que marca la diferencia real es Copilot. Este asistente inteligente se integra en las aplicaciones de siempre para ayudarte a redactar textos, generar resúmenes, crear gráficos o transformar ideas sueltas en presentaciones profesionales. La IA no solo te guía: trabaja contigo, optimiza tiempos y te permite concentrarte en lo que realmente importa.
Y si lo tuyo son los contenidos visuales, hay buenas noticias. Microsoft 365 también incluye Diseñador, una herramienta que usa inteligencia artificial para generar imágenes perfectas para redes sociales, proyectos creativos o trabajos escolares con un toque profesional.
Una experiencia cuidada en cualquier dispositivo
El ecosistema está pensado para funcionar estés donde estés. Puedes empezar un documento en el ordenador de casa, seguir editándolo en el móvil durante un trayecto y terminarlo en la tablet por la noche. Todo se guarda y sincroniza automáticamente gracias a OneDrive, que actúa como red de seguridad si pierdes un dispositivo o necesitas recuperar versiones anteriores.
Outlook y OneNote también se incluyen en versiones avanzadas, sin publicidad y con funcionalidades mejoradas. Outlook ofrece herramientas para gestionar mejor tu bandeja de entrada y calendario, mientras que OneNote permite organizar ideas de forma más visual y eficiente, ideal para trabajos en equipo o apuntes de clase.
Con esta oferta, Microsoft refuerza su apuesta por el usuario individual, ofreciendo una suite moderna, segura y repleta de funciones inteligentes. Y a este precio, resulta complicado encontrar una opción con tanta capacidad y rendimiento mensual.