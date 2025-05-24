Estoy cansado de las suscripciones: esta nube la voy a pagar una vez y tendré almacenamiento hasta que me muera

Ya casi todo el mundo necesita almacenamiento en la nube, y si necesitas mucho, mejor ahorrar al máximo.

Actualmente pago anualmente por tener almacenamiento en la nube, pero seguramente me pase a un plan de por vida.

Poco a poco nos hemos ido acostumbrando todos a guardar archivos, fotos y vídeos en la nube, y cada vez más, pero no solo eso: nos hemos acostumbrado a tener que pagar por ella, ya que los tiempos del "todo gratis" se acabaron, y además cada vez necesitamos más y más espacio.

Como las necesidades de almacenamiento siempre van a más y ya ningún móvil permite una microSD, no queda más que pasar por caja, pero como tengo que pasar, mejor hacerlo ahorrando al máximo. Mirando y mirando, resulta que he dado con una nube que ofrece 10GB gratis y que además tiene planes vitalicios que no están nada mal de precio.

Almacenamiento en la nube de pCloud Esta compañía ofrece distintas formas de almacenamiento en la nube, con planes vitalicios con hasta 10TB.

Por "vitalicios" hablo de 99 años, que es más de lo que razonablemente espero vivir teniendo en cuenta la edad que tengo ahora. No sale mal de precio, porque por ejemplo el plan de 2TB cuesta 99 euros al año, pero si voy al plan de por vida cuesta 399 euros, así que lo amortizará en apenas cuatro años.

Una ventaja extra es que puedes contratar el plan familiar para hasta cinco personas, y con 10TB vas a tener más que de sobra para todos tus dispositivos, ya sean móviles, tablets y PC, pero también discos duros a los que quieras hacerle backup.

Copia de seguridad de fotos, vídeos y aplicación para cualquier sistema

Como alternativa a Dropbox, Drive o a iCloud es más que viable, y además tiene sus servidores dentro de la Unión Europea, que en un contexto de guerra comercial entre distintas zonas económicas es importante, pero que además te garantiza que se cumplirán las leyes europeas de protección de datos, mucho más estrictas que las de Estados Unidos.

No es una nube y ya está: tiene todo lo que se necesita en pleno 2025, como por ejemplo un robusto cifrado de datos, copia de seguridad automática de fotos y vídeos desde el móvil y hasta reproductor multimedia integrado, que sirve para ver vídeos y escuchar música directamente en su aplicación sin tener que bajar el archivo MP3.

Puedes, por ejemplo, instalar la aplicación en Windows 11 o en macOS y usar el almacenamiento de pCloud como extensión a tu propio sistema de archivos, o incluso configurarlo para que haga una copia de seguridad de absolutamente todo el sistema de archivos de tu ordenador, y así tenerlo todo a salvo pase lo que pase.

Una vez que te das de alta, puedes solicitar el reembolso de tu dinero durante los primeros 15 días, así que podrás probar su app bastante tranquilidad.