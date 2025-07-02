El Prime Day 2025 de Amazon ya ha comenzado: las mejores ofertas, en directo

El Prime Day de Amazon se celebra del 8 al 11 de julio.

Basado en hechos observados y verificados directamente por nuestros periodistas o por fuentes informadas.

El gigante del comercio ‘online’ celebra una nueva edición de su campaña de descuentos exclusivos para miembros Prime del 8 al 11 de julio.

Desde que Amazon anunció las fechas del Prime Day 2025, estábamos deseando que comenzara la campaña para conseguir grandes descuentos en marcas como Garmin, Dodot, Samsung y muchas más. Del 8 al 11 de julio, el gigante del comercio online activa promociones en gran parte de su catálogo, eso sí, exclusivas para miembros Prime.

Pertenecer a este club es fácil: basta con una suscripción mensual o anual para disfrutar de estas y otras ventajas. Si no lo has probado, Amazon ofrece 30 días de prueba gratis para que puedas comprobar por ti mismo sus beneficios. ¡Aprovecha el Prime Day para hacerlo!

Para que no se te pase nada, en 20deCompras escrutamos el catálogo de Amazon para seleccionar las mejores ofertas del Prime Day 2025. En este minuto a minuto, donde te iremos mostrando aquellos chollos que merece la pena meter en el carrito. ¿Nos acompañas?

23:50 | 08/07/2025

Hasta aquí el directo del Amazon Prime Day

Esperamos haberos ayudado a encontrar algunas ofertas atractivas en el primer día del Amazon Prime Day.



Amazon Prime Day 2025 Amazon

23:40 | 08/07/2025

Kindle Paperwhite

El Kindle Paperwhite de 16 GB es el lector de ebooks más rápido de Amazon, con pantalla de 7 pulgadas sin reflejos y semanas de batería. Ofrece una experiencia de lectura cómoda bajo cualquier luz, con almacenamiento suficiente para miles de libros. Su diseño ligero y resistente al agua lo hace perfecto para llevarlo a todas partes.

Kindle PaperWhite Amazon

23:30 | 08/07/2025

Fairy Original Todo en uno para lavavajillas

Las cápsulas Fairy Original Todo En Uno ofrecen una limpieza eficaz incluso en la grasa reseca. Este pack incluye cinco bolsas con un total de 205 cápsulas, proporcionando una solución cómoda y eficiente para el lavavajillas. Su fórmula con aroma a limón deja la vajilla limpia y reluciente en cada lavado.

Fairy cápsulas lavavajillas Fairy

23:20 | 08/07/2025

Depiladora facial Braun FaceSpa Pro 912

La Braun FaceSpa Pro 912 es una depiladora facial multifunción que incluye tres accesorios: cabezal de depilación, cepillo de limpieza y cabezal tonificador. Elimina el vello facial de raíz, limpia en profundidad y tonifica la piel, ofreciendo un tratamiento completo en casa. Su diseño ergonómico y batería recargable la hacen práctica y fácil de usar, ideal para quienes buscan un cuidado facial avanzado sin salir de casa.

Braun FaceSpa Pro 912 Braun

23:10 | 08/07/2025

Amazon Echo Show 8

El Echo Show 8 combina las funciones de Alexa con una pantalla táctil HD de 8 pulgadas y audio espacial. Permite hacer videollamadas, ver recetas, controlar dispositivos inteligentes y disfrutar de contenido multimedia. Su cámara frontal y controlador de hogar digital lo convierten en el centro de control perfecto para cualquier hogar conectado.

Dispositivo Echo Show 8 con Alexa integrado. Amazon

23:00 | 08/07/2025

Vaqueros Levi's 511 Slim

Los Levi's 511 Slim son vaqueros clásicos renovados, con ajuste entallado y tejido elástico para mayor comodidad. Su diseño atemporal y versatilidad los convierten en un básico imprescindible en cualquier armario masculino, perfectos para looks casuales o más arreglados.

Levi's 511 Levi's

22:50 | 08/07/2025

Neutrogena Hydro Boost

Neutrogena Hydro Boost Crema Gel proporciona hidratación intensa y duradera gracias a su contenido en ácido hialurónico. Es apta para pieles sensibles y ayuda a mantener el rostro suave, elástico y protegido frente a la sequedad diaria.

Neutrogena Hydro Boost Neutrogena

22:40 | 08/07/2025

Cafetera multicápsula Create Potts Stylance

La cafetera CREATE POTTS STYLANCE es una opción versátil para los amantes del café. Permite utilizar cápsulas de distintos formatos y café molido, con 19 bares de presión y sistema Thermoblock para una extracción perfecta. Es ligera, compacta, programable y cuenta con un tanque de 600 ml, ideal para quienes buscan comodidad y variedad en cada taza.

CREATE / POTTS STYLANCE/Cafetera multicápsula express y café molido Create

22:30 | 08/07/2025

Pulsera Angelic Square de Swarovski

La pulsera Angelic Square de Swarovski está decorada con un cristal azul de talla cuadrada y baño de rodio. Su diseño delicado y sofisticado la convierte en el complemento ideal para ocasiones especiales o para regalar a alguien especial.

Pulsera angelic Square Swarovski

22:20 | 08/07/2025

Maletín de herramientas Philips de 52 piezas

Este set de herramientas Bosch Home and Garden incluye 52 piezas de alta calidad, ideales para aficionados al bricolaje. Ofrece larga vida útil, diseño ergonómico y materiales resistentes, cubriendo las necesidades básicas para reparaciones y proyectos en el hogar. Es un regalo práctico y completo para cualquier manitas.

Bosch Home and Garden Amazon

22:10 | 08/07/2025

Vigilabebés Philips Avent con vídeo premium

El vigilabebés Philips Avent Premium ofrece tranquilidad a padres y cuidadores gracias a su cámara de alta calidad y pantalla de 3,5 pulgadas. Permite visualizar y escuchar al bebé en tiempo real, con audio bidireccional, visión nocturna y zoom 4X. Incluye sensores de temperatura y una conexión privada y segura certificada por DEKRA. Es la herramienta perfecta para garantizar la seguridad de los más pequeños, tanto de día como de noche.

Vigilabebés Philips Avent Philips

22:00 | 08/07/2025

Ariel All in 1 Cápsulas para lavadora

Ariel Todo En 1 PODS es la solución práctica para el lavado diario de la ropa. Este pack incluye 140 cápsulas con fórmula 5 acciones que limpian en profundidad, eliminan manchas, cuidan los tejidos y dejan un aroma fresco. Las cápsulas son fáciles de usar y se disuelven completamente incluso en agua fría, haciendo que cada colada sea más eficiente y cómoda.

¿Cuál es la hora más barata de luz para poner la lavadora? Getty Images

21:50 | 08/07/2025

Apple iPad de 11"

El Apple iPad de 11 pulgadas incorpora el chip A16, pantalla Liquid Retina, 128 GB de almacenamiento y cámaras de 12 Mpx. Su autonomía para todo el día y compatibilidad con WiFi 6 lo hacen ideal para trabajar, estudiar o disfrutar de contenido multimedia con total fluidez.

El iPad 10 esta disponible con 64 y 256 gigabytes.



21:40 | 08/07/2025

Cepillo sónico Philips Sonicare DiamondClean 9000

El cepillo dental eléctrico Philips Sonicare DiamondClean 9000 incluye aplicación móvil, sensor de presión y cuatro modos de cepillado. Su tecnología sónica elimina la placa y mejora la salud bucal, ofreciendo una limpieza profesional y personalizada en casa.

Philips Sonicare DiamondClean 9000 Philips

21:30 | 08/07/2025

Apple Watch Series 10

El Apple Watch Series 10 GPS es el reloj inteligente más avanzado de la marca, con pantalla Retina siempre activa y monitorización de entreno. Su caja de aluminio de 42 mm y correa Loop deportiva ofrecen comodidad y durabilidad. Es la opción ideal para quienes desean estar conectados y cuidar su salud en todo momento.

Apple Watch Series 10 - Apple Amazon

21:20 | 08/07/2025

Triptofano con Melatonina y Magnesio

Este complemento alimenticio combina triptófano, melatonina, magnesio y vitamina B6 para favorecer el descanso nocturno y reducir el cansancio. Con 240 cápsulas, ofrece hasta 120 noches de uso, siendo una alternativa natural para quienes buscan mejorar la calidad del sueño y el bienestar general.

Triptofano con Melatonina y Magnesio Gloryfeel

21:10 | 08/07/2025

Chaqueta Jack & Jones tipo bomber

La chaqueta bomber JACK & JONES Jjerush Harrington es una prenda versátil y atemporal. Confeccionada en tejido resistente y ligero, es perfecta para entretiempo. Su diseño clásico con cremallera, bolsillos laterales y cuello alto la convierten en una opción ideal para completar cualquier look urbano o casual.

Jack& Jones Bomber Jack& Jones

21:00 | 08/07/2025

Localizador Bluetooth Tile Mate (2024)

El Tile Mate 2024 es un localizador Bluetooth compacto, ideal para encontrar llaves, bolsos y otros objetos personales. Compatible con iOS y Android, permite rastrear la ubicación desde el móvil y hacer sonar el dispositivo para localizarlo fácilmente. Su batería de larga duración y diseño resistente lo convierten en un accesorio imprescindible para quienes suelen perder objetos con frecuencia.

Tile es un firme competidor de Apple en el sector de los localizadores. Eduardo Álvarez | Amazon

20:50 | 08/07/2025

Irrigador bucal Waterpik Ultra

El Waterpik Ultra WP-660EU es otro modelo de irrigador dental de sobremesa, conocido por su eficacia en la eliminación de la placa y el cuidado de las encías. Ofrece 10 niveles de presión, 7 boquillas y un depósito de gran capacidad. Es fácil de usar y recomendado por dentistas para mantener una higiene bucal óptima, especialmente en personas con necesidades específicas de limpieza.

Los irrigadores permiten limpiar a fondo el espacio interdental con agua a presión. Waterpik

20:40 | 08/07/2025

Aire acondicionado Olimpia de 10.000 BTU

Este aire acondicionado portátil Olimpia Splendid Dolceclima Compact 10 P ofrece refrigeración, ventilación y deshumidificación en un solo aparato. Con 10.000 BTU/h y temporizador de 24 horas, es capaz de enfriar habitaciones de hasta 80 m³. Su diseño compacto y ruedas facilitan el traslado, y su panel de control intuitivo permite ajustar todas las funciones de manera sencilla.

Olimpia Splendid Dolceclima Compact 10 Amazon

20:30 | 08/07/2025

Air Fryer Aigostar de 7L de capacidad

La freidora de aire Aigostar Cube XXL destaca por su gran capacidad de 7 litros y potencia de 1900W, perfecta para familias numerosas o para quienes disfrutan de cocinar grandes cantidades de una sola vez. Incluye un libro de recetas y panel LED táctil para un manejo intuitivo. Ofrece doble uso: con cesta o cajón, y cuenta con siete funciones preestablecidas, además de la opción de mantener caliente los alimentos. Es libre de BPA y fácil de limpiar.

Aigostar Cube - Freidora de aire XXL Aigostar

20:20 | 08/07/2025

Fire TV Stick HD de última generación

El Fire TV Stick HD convierte cualquier televisor en un centro de entretenimiento inteligente. Permite ver TV en directo gratuita, acceder a plataformas de streaming y controlar el hogar digital con el mando por voz Alexa. Su instalación es sencilla y su rendimiento garantiza una experiencia fluida y de calidad.

Con el Fire TV Stick HD tu vieja televisión tendrá una nueva vida. Amazon

20:10 | 08/07/2025

Altavoz inteligente Echo Dot con Alexa

El Echo Dot de última generación es un altavoz inteligente compacto que ofrece sonido potente y control por voz gracias a Alexa. Permite reproducir música, gestionar dispositivos del hogar digital, consultar el tiempo y mucho más. Su diseño moderno y tamaño reducido lo hacen ideal para cualquier estancia, desde el dormitorio hasta la cocina.

Altavoz inteligente Echo Amazon

20:00 | 08/07/2025

Vaqueros originales Levi's 501

Los Levi's 501 Original Fit en color All Beige mantienen el corte recto y el cierre de botones característicos del modelo más icónico de la marca. Son resistentes, cómodos y versátiles, ideales para quienes buscan un pantalón atemporal que combina con todo tipo de estilos y ocasiones.

Levi's 501 Levi's

19:45 | 08/07/2025

Ariel Pods para lavadora en cápsulas

Las cápsulas ARIEL PODS Todo en 1 ofrecen una limpieza brillante y eficaz en frío, gracias a su fórmula concentrada y sus cinco acciones. Este pack de 136 cápsulas es ideal para quienes buscan comodidad y resultados profesionales en cada lavado, además de un formato práctico y fácil de usar.

Ariel Amazon

19:30 | 08/07/2025

Braun Series 9 Pro+ Afeitadora eléctrica premium

La afeitadora Braun Series 9 Pro+ ofrece un afeitado profesional en casa, con tecnología avanzada para un corte apurado y suave. Incluye centro de limpieza SmartCare y es apta para uso en seco y mojado. Ideal para quienes buscan resultados de barbería sin salir de casa.

Braun Series 9 Pro Braun

19:15 | 08/07/2025

iPhone 16e, al precio más bajo de su historia

El Apple iPhone 16e de 128 GB es el último modelo de la marca, equipado con el potente chip A18 y una cámara Fusion de 48 Mpx. Su pantalla Super Retina XDR de 6,1 pulgadas ofrece una experiencia visual inigualable, mientras que la autonomía mejorada lo convierte en un aliado para el día a día. Ideal para quienes buscan tecnología de vanguardia y diseño elegante.

Apple quiere de nuevo atraer a un público menos exigente con un móvil "barato". Thai

19:00 | 08/07/2025

Cillit Bang contra Manchas de Humedad y Suciedad

Cillit Bang es un potente limpiador ideal para eliminar manchas de humedad, suciedad y moho en baños y cocinas. Este pack incluye seis botellas de 750 ml cada una, garantizando eficacia y rendimiento. Su fórmula actúa rápidamente sobre juntas negras y superficies difíciles, facilitando la limpieza profunda del hogar.

Cillit Bang - Spray Limpiador Suciedad y Manchas de Humedad Amazon

18:45 | 08/07/2025

Gafas de sol Lacoste

Las gafas de sol LACOSTE L882S ofrecen protección UV y un diseño elegante en color negro. Su montura ligera y resistente garantiza comodidad durante todo el día, mientras que el estilo clásico de la marca francesa aporta un toque sofisticado a cualquier outfit. Son ideales para quienes buscan calidad y moda en un solo accesorio.

Gafas de Sol LACOSTE Amazon

18:30 | 08/07/2025

Masajeador facial Foreo con microcorrientes

El FOREO BEAR es un masajeador facial eléctrico que utiliza microcorrientes para redefinir el contorno facial y combatir los signos del envejecimiento. Ofrece un lifting facial no invasivo, seguro e indoloro, ideal para quienes buscan una rutina de belleza avanzada en casa. Su diseño ergonómico y compacto lo convierte en un aliado perfecto para el cuidado diario de la piel.

FOREO BEAR mini Masajeador facial eléctrico de microcorrientes Amazon

18:15 | 08/07/2025

Scottex Papel Higiénico Húmedo Fresh

El papel higiénico húmedo Scottex Fresh está enriquecido con agua micelar y vitamina E, siendo biodegradable y libre de plástico. Cada caja contiene 12 packs de 38 servicios, sumando un total de 456 toallitas aptas para desechar por el WC. Es una opción suave y respetuosa con la piel, ideal para complementar la higiene diaria y aportar una sensación de frescor extra.

Scottex Papel Higiénico Húmedo Fresh con Agua Micelar y Vitamina E Amazon

18:00 | 08/07/2025

Protector Solar Piz Buin FPS 50

La loción solar PIZ BUIN Allergy Sun Sensitive Skin FPS 50 está especialmente formulada para proteger las pieles más sensibles al sol. Ofrece una protección UVA/UVB muy alta, ayudando a prevenir quemaduras y reacciones alérgicas solares. Su textura ligera y de rápida absorción la hace perfecta para el uso diario en verano, sin dejar sensación pegajosa ni residuos blancos en la piel.

PIZ BUIN Allergy Sun Sensitive Skin Lotion FPS 50 Piz Buin

17:45 | 08/07/2025

Reloj Invicta de homenaje al Rolex Submariner

El Invicta Pro Diver es un reloj automático de acero inoxidable, conocido por su diseño deportivo y elegante. Con caja de 40 mm, esfera azul y detalles en rojo, este modelo combina precisión y resistencia al agua. Perfecto para quienes buscan un accesorio funcional y con estilo, apto tanto para el día a día como para ocasiones especiales.

Invicta Pro Diver Invicta

17:30 | 08/07/2025

HUAWEI Watch D2 con medición de presión arterial

El HUAWEI Watch D2 es un smartwatch completo con pantalla AMOLED de 1,82 pulgadas, monitorización de presión arterial, ECG y sueño, además de llamadas y asistencia sanitaria familiar. Su diseño elegante y funcionalidades avanzadas lo convierten en un dispositivo perfecto para quienes buscan cuidar su salud y estar siempre conectados.

Huawei Watch D2 Huawei

17:15 | 08/07/2025

Pastillas Finish para lavavajillas

Las pastillas Finish Powerball Ultimate Infinity Shine ofrecen limpieza y brillo profesional en el lavavajillas. Su fórmula quitagrasas y protección del cristal garantizan vajilla impecable en cada lavado. Este pack incluye 160 pastillas, ideal para familias o quienes buscan comodidad y eficacia.

Las Finish son las favoritas. Canva / 20deCompras

17:00 | 08/07/2025

Corrector de ojeras Maybelline New York

El corrector de ojeras Maybelline New York Borrador Ojos es un clásico para disimular bolsas, imperfecciones y signos de fatiga. Su fórmula ligera y aplicador esponja facilitan una cobertura natural y duradera, dejando la mirada más fresca y descansada.

Maybelline New York, Corrector de Ojeras Maybelline

16:45 | 08/07/2025

Cápsulas de Omega 3 de Aceite de Pescado

El suplemento Omega 3 Aceite de Pescado aporta ácidos grasos EPA y DHA, esenciales para el corazón, la visión y el cerebro. Este formato de 400 cápsulas garantiza suministro para más de un año, siendo una opción práctica y económica para cuidar la salud a diario.

Omega 3 Aceite de Pescado Amazon

16:30 | 08/07/2025

Levi's 514 Straight Fit Jeans

Los Levi's 514 Straight Fit Jeans ofrecen comodidad y estilo en un corte recto clásico. Fabricados con materiales de calidad, son ideales para quienes buscan unos vaqueros atemporales y fáciles de combinar en cualquier ocasión.

Levi's 514 Levi's

16:20 | 08/07/2025

LEGO de El Señor de los Anillos Barad-Dur

Sumérgete en la Tierra Media con el set LEGO Icons Barad-dûr, una maqueta detallada de la icónica fortaleza de Sauron. Este set para adultos incluye minifiguras de personajes emblemáticos como Sauron, Gothmog, orcos, Frodo, Sam y Gollum. Ideal para los fans de El Señor de los Anillos, permite recrear escenas míticas y lucir una pieza de colección única en cualquier estantería.

Barad-dûr es uno de los sets de LEGO más altos que existen. LEGO

16:10 | 08/07/2025

MacBook Air M4 de 256GB

El nuevo MacBook Air de 15 pulgadas con chip M4 ofrece potencia, diseño ultrafino y una pantalla Liquid Retina de alta resolución. Equipado con 16GB de memoria unificada y 256GB SSD, es perfecto para usuarios exigentes que buscan rendimiento y portabilidad en un solo dispositivo.

Nuevo MacBook Air en color azul cielo. Apple

16:00 | 08/07/2025

Colgante Luna de Swarovski

Este colgante de Swarovski, con motivo de media luna, combina cristales y una perla de cristal en un baño tono oro rosa. Es un accesorio sofisticado, perfecto para regalar o complementar cualquier conjunto con un toque de distinción y feminidad.

Colgante Luna Swarovski Swarovski

15:50 | 08/07/2025

Robot cortacésped Dreame

El DREAME A1 Pro es un robot cortacésped de última generación que no requiere cables perimetrales. Incorpora tecnología OmniSense para gestionar zonas y evitar obstáculos de forma inteligente. Sus potentes ruedas todoterreno y la gestión intuitiva lo convierten en el aliado perfecto para mantener el jardín impecable con el mínimo esfuerzo.

DREAME A1 Pro Robot Dreame

15:40 | 08/07/2025

Music Unlimited en promoción

Desde hace varios días podemos disfrutar de una promoción muy interesante en el streaming musical de Amazon: en vez de un mes de prueba, ahora podemos disfrutar de 4 meses de música sin interrupciones, siempre que seamos Prime, claro.

Amazon Music Unlimited Amazon

15:30 | 08/07/2025

Acer Chromebook más barato que un móvil

El Acer Chromebook 314 es un portátil ligero con pantalla FullHD de 14", procesador Intel Celeron, 4GB RAM y 128GB SSD. Ideal para estudiantes y teletrabajo, destaca por su autonomía, rapidez y sistema operativo ChromeOS, que facilita la gestión de tareas y aplicaciones.

Acer Chromebook 314 Acer

15:20 | 08/07/2025

Corrector de granos ISDIN Acniben

ISDIN ACNIBEN Paso 3 es un gel secante corrector de granos que ayuda a disminuir el enrojecimiento y el volumen de las imperfecciones. Su fórmula con ácido salicílico y niacinamida es ideal para pieles con tendencia acneica, proporcionando resultados visibles en poco tiempo.

ISDIN cuenta con una gama de limpieza facial completa para pieles con acné. ISDIN

15:10 | 08/07/2025

Plancha vertical Philips en oferta

La plancha vertical Philips Serie 3000 es ideal para quienes viajan o quieren tener la ropa siempre perfecta. Con 1000 W de potencia y vapor continuo, elimina arrugas rápida y fácilmente. Su diseño compacto y plegable la convierte en un accesorio imprescindible para el día a día.

Philips Serie 3000 Philips

15:00 | 08/07/2025

Toallitas Dodot con descuentazo

Como en otras jornadas, las toallitas de Dodot Aquapure vuelven a estar rebajadas. De ser una inversión de casai 43 euros, ahora nos las llevamos por menos de 30, lo que significa que la unidad cuesta 0,03.

El paquete de 48 toallitas sale por menos de 2 euros. Amazon

14:50 | 08/07/2025

'Smartwatches' en oferta

Si buscas un reloj deportivo, el Prime Day es tu momento para conseguirlo. Amazon ha rebajado algunos de marcas tan populares como Garmin, Polar... Aquí los seleccionamos y te mostramos las mejores opciones.

14:40 | 08/07/2025

Ordenador Huawei en oferta

El Huawei MateBook D16 es un portátil ligero con pantalla FullView de 16 pulgadas, procesador Intel Core i5, 16GB de RAM y 512GB SSD. Su batería de larga duración, cuerpo de 1,68 kg y sistema operativo Windows 11 Home lo hacen ideal para trabajar, estudiar o disfrutar de contenido multimedia en cualquier lugar.

Matebook D16, de 2024, de Huawei. Huawei

14:30 | 08/07/2025

Exprimidor barato

El exprimidor Aigostar Juicy es ideal para preparar zumos frescos en casa de manera rápida y sencilla. Cuenta con un depósito de 1,2 litros, rotación bidireccional y dos conos de distintos tamaños para adaptarse a diferentes frutas. Su indicador LED y potencia de 40W aseguran un funcionamiento eficiente.

Perfecto para el zumo recién exprimido. Amazon

14:20 | 08/07/2025

Belleza en oferta

No nos dejamos ni una categoría sin recorrer y sí, también hay cosméticos y maquillaje en oferta. En este artículo te dejamos una selección de nuestros favoritos con descuentos que alcanzan el 50%.

14:10 | 08/07/2025

Promoción en Airpods



Los Apple AirPods Pro 2 ofrecen una experiencia de sonido premium con cancelación activa de ruido y modo ambiente. Su audio espacial personalizado y la carga USB-C los convierten en una opción versátil. Destacan por su comodidad, autonomía y compatibilidad total con el ecosistema Apple.



Apple AirPods Pro 2 Amazon

14:00 | 08/07/2025

El Kindle más ligero y compacto



El Amazon Kindle de 16 GB, ideal para llevar cientos de libros a cualquier parte, cuesta menos de 100 euros. Su pantalla sin reflejos permite leer cómodamente incluso bajo la luz del sol, y la luz frontal ajustable facilita la lectura en diferentes ambientes. La batería de larga duración y los pasos de página más fluidos convierten este dispositivo en el compañero perfecto para los amantes de la lectura digital.



Kindle Amazon Amazon

13:50 | 08/07/2025

¿Te sumas a nuestra newsletter?

Aunque te estamos dejando una variada selección de ofertas, en nuestra newsletter ofrecemos un listado aún más específico de nuestros descuentos favoritos. ¿Te unes a ella?

13:40 | 08/07/2025

Se acabaron los olvidos



El ATUVOS Air Tag Smart Tracker es un localizador Bluetooth compatible con la red Buscar de Apple. Permite encontrar fácilmente llaves, carteras o equipaje desde tu iPhone. Su batería reemplazable y diseño compacto lo hacen práctico para el día a día. Es la solución ideal para quienes suelen perder objetos y buscan tranquilidad extra.



Este dispositivo localiza llaves, cartera... Amazon

13:30 | 08/07/2025

Music Unlimited en promoción



Desde hace varios días podemos disfrutar de una promoción muy interesante en el streaming musical de Amazon: en vez de un mes de prueba, ahora podemos disfrutar de 4 meses de música sin interrupciones, siempre que seamos Prime, claro.



13:20 | 08/07/2025

Freidora de 7 litros

La freidora de aire Aigostar Cube XXL destaca por su gran capacidad de 7 litros y potencia de 1900W, perfecta para familias numerosas o para quienes disfrutan de cocinar grandes cantidades de una sola vez. Incluye un libro de recetas y panel LED táctil para un manejo intuitivo. Ofrece doble uso: con cesta o cajón, y cuenta con siete funciones preestablecidas.

Este modelo incluye recetario. Amazon

13:10 | 08/07/2025

Swarovski, de rebaja en el Prime Day

La pulsera Emily de Swarovski, bañada en oro rosa y con pavé de cristal, es una joya elegante y versátil. Su diseño atemporal la hace perfecta para lucir a diario o en eventos, aportando un brillo sutil y femenino a cualquier estilismo.

No puede gustarnos más. Amazon

13:00 | 08/07/2025

Despertador de luz natural

El despertador Philips Wake-up Light simula el amanecer para favorecer un despertar natural y progresivo. Incluye 7 sonidos naturales, radio FM y función de alarma gradual. Su pantalla táctil y cargador móvil integrado lo convierten en un accesorio práctico para mejorar la rutina matinal y el descanso.

Este despertador ya no te irritará por las mañanas. Amazon

12:50 | 08/07/2025

Amazfit GTS 3, de oferta en Amazon

El Amazfit GTS 3 es un smartwatch deportivo con pantalla AMOLED de 1,75", más de 50 modos deportivos y monitorización de frecuencia cardíaca, SpO2, sueño y estrés. Resistente al agua (5 ATM) y con autonomía de hasta 12 días, es el compañero ideal para quienes buscan cuidar su salud y mantenerse activos con estilo.

Monitoriza el ciclo femenino. Amazon

12:40 | 08/07/2025

¿Estás llenando tu carrito?

Pasado el ecuador de la primera jornada de Prime Day, estamos seguros de que estás llenando tu carrito de buenas ofertas. Solo queremos recordar que, si quieres acceder a las ofertas, debes pertenecer a Prime: si todavía no lo has probado, ahora tienes 30 días gratis.

12:30 | 08/07/2025

Piscinas para refrescarse en oferta

ISDIN ACNIBEN Paso 3 es un gel secante corrector de granos que ayuda a disminuir el enrojecimiento y el volumen de las imperfecciones. Su fórmula con ácido salicílico y niacinamida es ideal para pieles con tendencia acneica, proporcionando resultados visibles en poco tiempo.

ISDIN Acniben Paso 3 ISDIN

12:20 | 08/07/2025

Una cafetera por menos de 60 euros

La cafetera Philips L'Or Barista Sublime permite preparar café espresso con cápsulas simples o dobles. Su presión de 19 bares y doble salida la hacen perfecta para disfrutar de uno o dos cafés a la vez. Incluye kit de degustación y destaca por su diseño compacto y elegante.

Esta cafetera es una de las favoritas. Amazon

12:10 | 08/07/2025

Las joyas también en oferta

El brazalete Ginger de Swarovski es una joya elegante y versátil, bañada en rodio y decorada con cristales blancos. Su diseño delicado lo hace ideal para lucir a diario o en ocasiones especiales, aportando un toque de brillo y sofisticación a cualquier look.

Está disponible en varios tonos y metales. Amazon

12:00 | 08/07/2025

El aliado para la limpieza

El aspirador de mano inalámbrico Black+Decker es perfecto para limpiezas rápidas en cualquier rincón del hogar. Su batería de litio y cabezal pivotante permiten acceder a zonas difíciles, mientras que el depósito de 440 ml y la acción ciclónica garantizan una succión potente y constante. Ideal para coches, sofás y pequeños accidentes domésticos.

Este dispositivo te ayudará en la limpieza del hogar. Amazon

11:50 | 08/07/2025

Televisor en oferta

El televisor Samsung OLED 8K 65S93D ofrece una experiencia visual de cine en casa. Con resolución 8K, brillo y contraste mejorados, sonido Q-Symphony y tasa de refresco de 144 Hz, es ideal para los más exigentes en imagen y gaming. Su diseño elegante y funciones inteligentes lo convierten en el centro de cualquier salón moderno.

Este televisor tiene 65 pulgadas. Amazon

11:40 | 08/07/2025

Ahorrar en básicos del día a día

Las cápsulas ARIEL PODS Todo en 1 ofrecen comodidad y eficacia en cada lavado. Su fórmula concentrada limpia en profundidad, elimina manchas y protege los tejidos. Este pack de 136 lavados es ideal para quienes buscan resultados profesionales sin complicaciones.

Ariel Pods Amazon

11:30 | 08/07/2025

Todo para la piel de los niños

Tampoco paran las ofertas para los más pequeños. En este caso, Eryplast Pasta al Agua es una crema de pañal formulada para proteger y cuidar la piel delicada de los bebés frente a la dermatitis. Este pack ahorro incluye dos tubos de 75 gramos cada uno, ideal para un uso prolongado.

Este 'pack' es perfecto para los bebés. Amazon

11:20 | 08/07/2025

El Fire TV más potente, en oferta

El Fire TV Stick 4K Max es la versión más potente del popular dispositivo de streaming de Amazon. Incorpora compatibilidad con Wi-Fi 6E, fondo ambiental y un procesador más rápido, lo que se traduce en una navegación ultrarrápida y reproducción en 4K con las mejores tecnologías de imagen y sonido. Su mando por voz Alexa facilita el control de todo el contenido y los dispositivos conectados.

Fire TV Stick 4K Max Amazon

11:10 | 08/07/2025

¡Otro básico para pequeños!

Como en otras jornadas, las toallitas de Dodot Aquapure vuelven a estar rebajadas. De ser una inversión de casai 43 euros, ahora nos las llevamos por menos de 30, lo que significa que la unidad cuesta 0,03.

Este 'pack' incluye 864 toallitas. Amazon

11:00 | 08/07/2025

Oferta para bebés

El pack Philips Avent Natural Response incluye 3 biberones de 260 ml, diseñados para bebés recién nacidos. Fabricados sin BPA, cuentan con una tetina que imita el pecho materno, facilitando la transición entre lactancia y biberón. Su sistema anticólicos reduce las molestias digestivas, y su diseño ergonómico facilita el agarre.

Este 'pack' es perfecto para facilitar la transición entre lactancias. Amazon

10:50 | 08/07/2025

Cámara de fotos, al 11%

La Sony Alpha 7 III es una cámara evil de fotograma completo que destaca por su enfoque automático ultrarrápido, estabilización óptica de 5 ejes y grabación de vídeo en 4K. Su sensor de alta sensibilidad y la batería de larga duración la hacen ideal para fotógrafos exigentes que buscan calidad profesional en cada disparo.

Camara Sony Alpha 7. Amazon

10:40 | 08/07/2025

Oferta en iPhone

En concreto, es el iPhone 15 en su versión de 128 gigas el que Amazon ha rebajado para que te ahorres casi 150 euros en la compra de uno de los terminales más deseados. Tiene cámara de 48 megapíxeles.

iPhone 15 Apple

10:30 | 08/07/2025

El cable que todo lo soluciona

Solo 13 euros para olvidarte de la conexión lenta del wifi, de la conectividad del Fire TV Stick. Este adaptador de Ethernet es fácil de configurar y tiene compatibilidad con los Fire TV Stick.

Este adaptador es muy útil como complemento del Fire TV Stick. Amazon

10:20 | 08/07/2025

Freidora Cecotec, en oferta

La freidora de aire Cecotec de 6 litros permite cocinar de forma saludable y sabrosa. Incorpora tecnología PerfectCook, control táctil y 12 modos preestablecidos. Su gran capacidad es perfecta para familias, y su diseño facilita la limpieza y el uso diario.

Cecofry Bombastik 6000 Full. Cecotec

10:10 | 08/07/2025

Tecnología Xiaomi en oferta

El Xiaomi Robot Vacuum S20 es un robot aspirador y fregasuelos con sistema de navegación láser. Ofrece una potente succión de 5000 Pa y rutas de limpieza inteligentes en zigzag. Es perfecto para mantener el hogar limpio sin esfuerzo, incluso en suelos difíciles.

Xiaomi Vacuum S20+ Media Markt

10:00 | 08/07/2025

¡Oferta en dispositivos Amazon!

El Echo Pop no es el único dispositivo Amazon con una buena oferta, puesto que Amazon aprovecha su Prime Day para rebajar sus productos. Aquí tienes una interesante selección:

09:50 | 08/07/2025

Echo Pop por menos de 25 euros

El Echo Pop es un altavoz inteligente compacto con Alexa, ideal para cualquier rincón de la casa. Ofrece sonido potente y claro, control por voz y compatibilidad con otros dispositivos inteligentes. Puedes reproducir música, consultar el tiempo, gestionar recordatorios y mucho más solo con tu voz.

Este es el último altavoz inteligente de Amazon. Amazon

09:40 | 08/07/2025

Oportunidad en Garmin

El Prime Day ya ha conseguido dejarnos sin palabras con la rebaja reloj inteligente Forerruner 255, de Garmin. Si quieres saber de qué se trata, no te pierdas este artículo.

09:30 | 08/07/2025

Chollo nostálgico

La Polaroid Now Gen 2 es una cámara instantánea, moderna que revive la magia de la fotografía analógica. Con enfoque automático, flash integrado y batería recargable, permite capturar y revelar fotos al instante en cualquier lugar. Su diseño en blanco y negro combina lo clásico con lo contemporáneo.

Esta polaroid imprime en el acto. Amazon

09:20 | 08/07/2025

Promoción en Airpods

Los Apple AirPods Pro 2 ofrecen una experiencia de sonido premium con cancelación activa de ruido y modo ambiente. Su audio espacial personalizado y la carga USB-C los convierten en una opción versátil. Destacan por su comodidad, autonomía y compatibilidad total con el ecosistema Apple.

Apple AirPods Pro 2 Amazon

09:10 | 08/07/2025

Music Unlimited en promoción



Desde hace varios días podemos disfrutar de una promoción muy interesante en el streaming musical de Amazon: en vez de un mes de prueba, ahora podemos disfrutar de 4 meses de música sin interrupciones, siempre que seamos Prime, claro.

09:00 | 08/07/2025

Un básico de la cesta de la compra

Ariel Detergente Líquido para lavadora ofrece limpieza eficaz incluso en ciclos fríos, gracias a su exclusiva tecnología. Este formato de 200 lavados es perfecto para familias numerosas o quienes buscan ahorrar en cada colada. El envase grande y práctico asegura que no te falte detergente durante mucho tiempo.

Este detergente cuida tu ropa. Amazon

08:50 | 08/07/2025

Te van a enamorar

Los SHOKZ OpenRun son auriculares deportivos que utilizan tecnología de conducción ósea, permitiendo escuchar música y mantener los oídos libres. Son resistentes al agua (IP67), ligeros y ofrecen hasta 8 horas de autonomía. Ideales para correr, entrenar o practicar deportes al aire libre con total seguridad y comodidad.

Tienen un diseño a prueba de caídas. Amazon

08:40 | 08/07/2025

Cámara a prueba de aventuras

El DJI Mini 4K es un dron compacto, ligero y fácil de manejar, ideal para capturar imágenes y vídeos aéreos en ultra alta definición. Ofrece una autonomía de vuelo de hasta 31 minutos, estabilización en 3 ejes y transmisión de vídeo a 10 km. Su función de regreso automático y la batería de larga duración lo convierten en una opción segura y práctica.

Este modelo es el más vendido de su categoría. Amazon

08:30 | 08/07/2025

Dodot para recién nacidos

De Talla 1, estos pañales están pensados para recién nacidos, ofreciendo hasta 12 horas de protección antifugas y cuidado de la piel. Este pack mensual incluye 224 pañales y un regalo de 40 toallitas Aqua Pure, elaboradas con un 99% de agua. Su diseño anatómico y materiales suaves previenen irritaciones y proporcionan confort durante todo el día y la noche. Una elección de confianza para los primeros meses del bebé.

Estos pañales cuidan la piel del bebé. Amazon

08:20 | 08/07/2025

El Kindle más ligero y compacto

El Amazon Kindle de 16 GB, ideal para llevar cientos de libros a cualquier parte, cuesta menos de 100 euros. Su pantalla sin reflejos permite leer cómodamente incluso bajo la luz del sol, y la luz frontal ajustable facilita la lectura en diferentes ambientes. La batería de larga duración y los pasos de página más fluidos convierten este dispositivo en el compañero perfecto para los amantes de la lectura digital.

Kindle Amazon Amazon

08:10 | 08/07/2025

Cómo acceder a las ofertas

El acceso al Prime Day 2025 es exclusivo para miembros Prime, es decir, solo si eres cliente de este club de Amazon podrás disfrutar de las mejores ofertas. Si quieres probar este servicio, tienes un periodo de prueba gratis de 30 días.

08:00 | 08/07/2025

Vuelven las ofertas

A quien madruga… ¡buenas ofertas les esperan! Y aquí estamos de nuevo para acercarte las promociones más interesantes de este Prime Day 2025. Nos espera una jornada llena de grandes descuentos en diversas marcas y categorías y como sabemos que el catálogo de Amazon puede ser toda una odisea, en 20deCompras seleccionamos los mejores chollos por ti.

02:00 | 08/07/2025

¡Nos vemos en unas horas!

Tras hacer un breve repaso por las primeras ofertas del Prime Day, te emplazamos en unas horas para seguir descubriendo los mejores descuentos juntos. ¡Hasta mañana!

01:50 | 08/07/2025

Los populares Fire TV Stick

El Fire TV Stick 4K transforma cualquier televisor en un centro multimedia inteligente. Compatible con Wi-Fi 6, Dolby Vision, Dolby Atmos y HDR10+, ofrece una experiencia de streaming fluida y de alta calidad. Su mando por voz Alexa permite controlar fácilmente la reproducción, buscar contenidos y gestionar dispositivos inteligentes del hogar. Es la opción perfecta para quienes buscan entretenimiento sin complicaciones.

Amazon Fire TV Stick 4K Amazon

01:40 | 08/07/2025

Se acabaron los olvidos

El ATUVOS Air Tag Smart Tracker es un localizador Bluetooth compatible con la red Buscar de Apple. Permite encontrar fácilmente llaves, carteras o equipaje desde tu iPhone. Su batería reemplazable y diseño compacto lo hacen práctico para el día a día. Es la solución ideal para quienes suelen perder objetos y buscan tranquilidad extra.

Este dispositivo localiza llaves, cartera... Amazon

01:30 | 08/07/2025

Cámara Canon por menos de 700 euros

La Canon EOS R50 es una cámara mirrorless APS-C de 24,2 MP, ideal para quienes buscan calidad profesional en fotos y vídeos. Incluye un objetivo RF-S 18-45 mm, enfoque automático Dual Pixel CMOS AF II, grabación en 4K a 30 fps y pantalla táctil de ángulo variable. Es ligera y versátil, perfecta tanto para principiantes como para aficionados avanzados.

Esta cámara es perfecta para todos los niveles. Amazon

01:20 | 08/07/2025

¡Prueba Prime... gratis!

El Prime Day ha empezado, y entre tanto descuentazo se nos olvida lo más importante: para poder acceder a estos precios, hay que pertenecer a Prime. El club premium de Amazon tiene un periodo de prueba gratis de 30 días... ¡perfecto para aprovechar la campaña!

01:10 | 08/07/2025

Kindle por solo 90 euros

Era de esperar: Amazon lo da todo con sus dispositivos. De hecho, el libro electrónico básico cuesta ahora poco más de 90 euros, cuando su precio habitual alcanza los 120 euros.

Kindle Amazon Amazon

01:00 | 08/07/2025

Una malaeta de gran capacidad

La maleta Eastpak TRANVERZ M destaca por su gran capacidad de 78 litros y su resistencia. Dispone de doble compartimento, correas de compresión y ruedas dobles para un desplazamiento suave. El material exterior es duradero y fácil de limpiar, mientras que el diseño en color Black Denim aporta un toque moderno y elegante. Una compañera de viaje robusta y práctica.

Esta maleta tiene 78 litros de capacidad. Amazon

00:50 | 08/07/2025

Un dispositivo útil para el día a día

El Logitech Lift es un ratón ergonómico vertical inalámbrico, pensado para quienes pasan muchas horas frente al ordenador. Su diseño vertical ayuda a reducir la tensión en la muñeca y el antebrazo, promoviendo una postura más natural. Compatible con Windows, macOS y iPadOS, cuenta con conectividad Bluetooth o receptor USB Logi Bolt, clics silenciosos y cuatro botones personalizables.

Este dispositivo cuida de la salud muscular. Amazon

00:40 | 08/07/2025

Los zuecos que todos quieren

Los Crocs Classic Clog K son el calzado favorito de niños y adultos por su comodidad y ligereza. Fabricados en material Croslite, son resistentes al agua y fáciles de limpiar, ideales para el día a día, la piscina o la playa. Su diseño ergonómico y la correa trasera aseguran un ajuste perfecto y seguro, mientras que los orificios de ventilación mantienen los pies frescos. Un básico versátil para cualquier época del año.

Este calzado se ha convertido en un básico del verano. Amazon

00:30 | 08/07/2025

Atención, familias con bebés

El Kinderkraft MOOV2 es un carrito 3 en 1 diseñado para acompañar a tu bebé desde el nacimiento hasta los 3 años. Incluye capazo, silla de paseo y silla para coche, ofreciendo versatilidad y comodidad. Su estructura ligera y plegable facilita el transporte y almacenamiento, mientras que los materiales de alta calidad aseguran durabilidad y seguridad.

Esta silla de paseo es muy completa. Amazon

00:20 | 08/07/2025

Chollo en una freidora de aire

La freidora de aire COSORI de 5,5 litros es perfecta para quienes quieren cocinar de forma más saludable sin renunciar al sabor. Su tecnología Rapid Air reduce el uso de aceite hasta en un 85%, permitiendo preparar desde patatas fritas hasta carnes y postres con menos grasa. Dispone de 13 programas automáticos, panel táctil LED y una potencia de 1700W que garantiza resultados rápidos y homogéneos. El interior de acero inoxidable facilita la limpieza y prolonga la vida útil del aparato.

Esta freidora tiene una capacidad de 5,5 litros. Amazon

00:10 | 08/07/2025

Un básico en oferta

Empezamos el Prime oficial con uno de esos imprescindibles en cualquier hogar. Este pack incluye 96 rollos distribuidos en 6 paquetes de 16 unidades, lo que garantiza una larga duración y menos preocupaciones por reponer el papel higiénico. Suave al tacto y resistente, está diseñado para ofrecer máxima comodidad y cuidado en el día a día.

Este 'pack' incluye 96 rollos. Amazon

00:00 | 08/07/2025

¡Ya está aquí el Prime Day 2025!

¡Por fin ha llegado la gran campaña de ofertas de Amazon! Por delante tenemos cuatro días de ofertas irresistibles que merece la pena aprovechar. Para que no te pierdas ni una, en 20deCompras vamos a hacer un seguimiento exhaustivo de la promoción. ¿Qué vas a llevarte en tu carrito?

Amazon Prime Day 2025 Amazon

23:50 | 07/07/2025

Últimos minutos antes del Prime Day

No vamos a insistir más antes de que comience el evento... ¡pero hacerse Prime ahora merece la pena! Apenas quedan 10 minutos para que comience de forma oficial la campaña de descuentos brutales de Amazon y, si no quieres perdértela, mejor pertenecer a su club exclusivo.

23:40 | 07/07/2025

¡Amazon te regala 15 euros!

¡Y no es una broma! Para este evento, el gigante del comercio online regala 15 euros. Eso sí, hay condiciones: no es para todos los usuarios. Así que, si quieres saber si eres uno de los afortunados... ¡te lo contamos en este artículo!

23:30 | 07/07/2025

El 'pack' para la seguridad de tu hogar, al 55%

Si estás pensando en instalar cámaras en tu hogar, las Ring de Amazon están en oferta: el pack de 3 cámaras exteriores con 1 interior está rebajado un 55%. Por menos de 15 euros te llevas un completo kit para garantizar la seguridad.

Este kit incluye 4 dispositivos. Amazon

23:20 | 07/07/2025

Una maleta de 137 litros, por solo 75 euros

No es la maleta más bonita... ¡pero sí una de las que más capacidad tiene! Amazon adelanta su Prime Day con este modelo de gran capacidad, de tela (lo que evita roturas en los aeropuertos) y cuenta con varios compartimentos para distribuir el equipaje. Su precio habitual supera los 100 euros.

Las medidas de esta maleta son 40,6 cm x 40,6 cm x 88,9 cm con ruedas incluidas. Amazon

23:10 | 07/07/2025

Una escoba vertical 150 euros más barata

Los aspiradores verticales son los reyes del batallón de limpieza. No hay hogar en el que no consigan unos resultados eficaces y con menos esfuerzo. En este Prime Day anticipado, el de Dreame H15 Pro Heat está 150 euros más barato. ¡Y además también friega!

Este aspirador barre y friega el suelo. Amazon

23:00 | 07/07/2025

¡Solo queda una hora!

En solo una hora dará comienzo de forma oficial el Prime Day 2025, una campaña que Amazon ha multiplicado su duración para que podamos acceder a muchas más ofertas. ¿Tienes ya preparada tu lista de deseos? Eso sí, no olvides que, si no perteneces al club Prime, no podrás acceder a las ofertas. Tienes 30 días gratis de prueba.

22:50 | 07/07/2025

Un arenero autolimpiable por menos de 400 euros

Estos dispositivos se han convertido en los objetos de deseo de los dueños de gatos. Y no nos extraña: evitan el tener que limpiar el arenero, lo que, además, evita olores. Es una inversión que merece y mucho la pena.

Este arenero es apto para gatos que pesan hasta 10 kilos. Amazon

22:40 | 07/07/2025

Una estación de energía por menos de 300 euros

Aunque para estancias en el camping o en caravana es muy práctica, no fue hasta el apagón cuando muchas personas empezaron a plantearse el tener una estación de energía portátil. Ahora, Amazon ha rebajado el River 2 Max de Ecoflox un 14%: de costar 350, te la llevas por menos de 300 euros.

Esta estación tiene carga rápida. Amazon

22:30 | 07/07/2025

Music Unlimited en promoción

Desde hace varios días podemos disfrutar de una promoción muy interesante en el streaming musical de Amazon: en vez de un mes de prueba, ahora podemos disfrutar de 4 meses de música sin interrupciones.

22:20 | 07/07/2025

Auriculares a buen precio

No hay campaña de descuentos que no cacemos unos auriculares a buen precio, pero ahora es antes del Prime Day cuando podemos conseguir unos Soundcore con una pequeña rebaja que merece la pena. Y una de sus mejores prestaciones es que ofrece 45 horas de autonomía.

Estos auriculares tienen buena autonomía. Amazon

22:10 | 07/07/2025

Bolsas de almacenamiento con 123.000 valoraciones

Aunque de normal no suponen un gran desembolso, en el Prime Day anticipado están aún más baratas. Para el cambio de armario, para ganar espacio en la maleta, para el trastero... ¡los usos son infinitos y la ganancia de espacio increíble!

Estas bolsas son las mejores aliadas para el cambio de armario. Amazon

22:00 | 07/07/2025

¡Estás a tiempo de hacerte Prime!

Estamos inmersos ya en ofertas anticipadas de Prime Day... pero se nos olvida lo más importante: para poder acceder a estos precios, hay que pertenecer a Prime. El club premium de Amazon tiene un periodo de prueba gratis de 30 días... ¡perfecto para aprovechar la campaña!

21:50 | 07/07/2025

O-FER-TÓN

Atención, se viene un ofertón y todavía faltan dos horas para el Prime Day. Se trata del descuento en el televisor LG 55NANO80A6B de 55 pulgadas que está al 36%: de costar 750 euros, ahora te lo llevas por 489. .

Este televisor es uno de los primeros chollos del Prime Day anticipado. Amazon

21:40 | 07/07/2025

Un carrito todoterreno

Si eres de los afortunados que lees estas ofertas desde la playa, no dudamos que ya los has visto: los carritos todoterreno en los que bajar todas nuestras pertenencias. En Amazon, ahora encontramos un modelo por menos de 90 euros.

Esta carretilla es perfecta para transportar nuestras cosas sin esfuerzo. Amazon

21:30 | 07/07/2025

¿Has cazado algún chollo?

Vale: el Prime Day no ha empezado oficialmente... pero ya te hemos dejado unas cuantas buenas ofertas. Un robot aspirador por menos de 80 euros, packs de dispositivos Amazon, pañales.... ¡y mucho más! Echa un vistazo a nuestra primera selección.

21:20 | 07/07/2025

Un básico de cualquier hogar...

Parece una tontería, pero pilas hay en todos los hogares y son muy útiles. Por ello, en estas ofertas adelantadas de Prime Day, Amazon ha rebajado el paquete de 12 unidades recargables un 21%.

Estas pilas son rescargables. Amazon

21:10 | 07/07/2025

Audible... ¡gratis todo el verano!

Otro de los servicios de Amazon que están en oferta es Audible que, para miembros Prime, ofrece 90 días de prueba en vez de 30 si todavía no se han enganchado a los audiolibros. ¿Quieres saber cómo? ¡Te lo contamos aquí!

21:00 | 07/07/2025

Enchufes inteligentes

Una de las apuestas de este Prime Day anticipado parecen ser los dispositivos para hacer un hogar inteligente. Este pack de 4 está rebajado un 32%.

