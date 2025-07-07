Amazon te regala 15 euros: así puedes conseguirlos ya para el Prime Day

Como todos los años por el Prime Day, hay un truco para conseguir 15 euros gratis, aunque no sirve para todos.

Hace algunos años, casi todo el mundo usaba Google Fotos, por un único motivo: hacer copia de seguridad de tus fotos y vídeos en la nube era totalmente gratis e ilimitado, pero eso cambió y ahora hay que pasar por caja.

En este contexto, si tienes cuenta de Amazon Prime, tienes Amazon Fotos, que es la mejor alternativa a día de hoy porque sí que ofrece almacenamiento ilimitado, al menos por ahora. Y además, si nunca lo has usado ahora puedes conseguir 15 euros gratis para gastar en el Prime Day de 2025.

Solo tienes que ir a este enlace para comprobar si tienes disponibles tus 15 euros de saldo gratis o no, que vienen muy bien de cara al evento de ofertas, que se celebrará del 8 al 11 de julio.

Por desgracia, no todos los usuarios de Amazon disponen de este cupón descuento, ni siquiera todos los de Amazon Prime, pero es una oportunidad para no dejar pasar y al fin y al cabo el no ya lo tienes.

La promoción estará disponible hasta el 14 de julio, así que hay tiempo suficiente, pero si te interesa de cara a tener 15 euros extra en el Prime Day, es mejor que lo vayas haciendo ya.

Sí que debes tener en cuenta que los 15 euros de saldo, que se añaden a tu cuenta automáticamente cuando se activen, los puedes emplear solo en productos gestionados y vendidos por Amazon, no de un vendedor externo, sin duda una forma que tiene la tienda de prevenir fraude.

Un evento solo para usuarios Prime...con truco

Como todos los años, el Prime Day es un evento exclusivo para usuarios que tienen cuenta Prime, como su nombre indica, aunque siempre hay una forma de esquivar esta limitación.

Es bien sencilla: solo tienes que darte de alta en el mes de prueba gratis, 30 días que Amazon ofrece a todos los nuevos usuarios y que te abre las puertas no solo del evento, sino también de otros servicios asociados a la suscripción premium.