Audible también multiplica sus días de prueba gratis: de 30 a 90 por el Prime Day

Escuchar historias puede ser tan placentero como leerlas, sobre todo cuando el tiempo o la vista no acompañan. Por eso, la oferta de Audible de 90 días de prueba gratuitos es estupenda para este verano.

A veces no apetece leer, pero sí sumergirse en una buena historia. Para muchos, los audiolibros son una forma cómoda de seguir disfrutando de la literatura incluso cuando los ojos o el tiempo no acompañan.

Ya sea mientras cocinas, caminas, entrenas o te relajas antes de dormir, escuchar un buen título puede acompañarte sin interrumpir tus rutinas. Además, la oferta de contenidos va mucho más allá de novelas: también hay podcasts, biografías, documentales o títulos dramatizados que aprovechan al máximo el formato sonoro.

Durante el Prime Day, Audible amplía su periodo de prueba gratuita de 30 a 90 días para los usuarios de Amazon Prime. Es una buena ocasión para probar el servicio sin compromiso y explorar su catálogo en profundidad, desde clásicos de siempre hasta lanzamientos exclusivos y contenidos originales producidos por Audible.

Un servicio pensado para escuchar sin prisas



Aunque los audiolibros llevan años en el mercado, ha sido en los últimos tiempos cuando realmente han despegado, y Audible se posiciona como una de las plataformas más populares por su amplio catálogo y la comodidad de uso. Desde la app se puede acceder a miles de títulos en español e inglés, entre ellos muchas obras narradas por autores reconocidos, actores de doblaje o incluso voces conocidas del mundo del espectáculo.

Esto le da a cada escucha un carácter más íntimo o inmersivo, según lo que se busque. Y es que escuchar una novela mientras haces deporte, cocinas o vas en transporte público no solo es cómodo: también puede ser una forma de reconectar con el hábito de "leer" para quienes habían perdido esa costumbre. Y para otros, simplemente, es una alternativa más placentera que sentarse frente a una pantalla.

La suscripción también permite escuchar desde distintos dispositivos: móvil, tablet, ordenador o incluso altavoces inteligentes como el Amazon Echo. Y si decides darte de baja, puedes hacerlo en cualquier momento sin complicaciones. Eso sí, como ocurre con otros servicios de suscripción, los títulos se pierden al cancelar, salvo los que hayas adquirido con créditos (en caso de continuar tras el periodo de prueba).

Más allá de los libros: contenidos que suman

El catálogo de Audible no se limita a lo que esperarías encontrar en una biblioteca. Entre los contenidos disponibles hay podcasts de actualidad, crónica negra, entrevistas exclusivas o divulgación científica. Algunos de ellos producidos en exclusiva para Audible, con un enfoque más cercano y dinámico que muchos formatos tradicionales.

También destaca su oferta para público infantil y juvenil: desde cuentos narrados por voces familiares hasta adaptaciones sonoras de clásicos como Alicia en el País de las Maravillas o El Principito. Esto lo convierte en una buena opción para familias que quieran entretener a los más pequeños sin tirar de pantalla.

Además, si estudias idiomas, escuchar audiolibros o podcasts en versión original (por ejemplo en inglés o francés) puede ser una herramienta extra para mejorar la comprensión oral y adquirir vocabulario de forma natural. La app permite incluso ajustar la velocidad de reproducción para adaptarse al ritmo de cada oyente.

El periodo promocional permite disfrutar de Audible sin pagar nada durante 90 días, en lugar del mes habitual. Durante esos tres meses, se puede acceder a todo el catálogo de Audible, lo que incluye tanto audiolibros populares como producciones originales que solo están disponibles en esta plataforma.