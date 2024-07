La mejor linterna para acampadas es LED, de alta potencia, recargable y resistente al agua

Con la llegada de la primavera y la cercanía del verano se multiplican los planes al aire libre. Muy comunes son las noches al raso en tienda de campaña, ya sea por una acampada en familia, por un festival con amigos o por un campamento de los más pequeños. En cualquiera de los supuestos son obligatorias las provisiones, una tienda de campaña y ropa adecuada, pero, además, hay otro objeto importante cuando nos vamos de camping: una linterna. Sea cual sea el plan, es imprescindible para alumbrarnos por la noche si tenemos que desplazarnos fuera de la tienda, movernos por ella o para encontrar algo en la mochila.

No obstante, no le damos la importancia que se merece y muchas de las linternas (llavero) que llevamos encima son de mala calidad, alumbran poco o se quedan sin batería o pila rápidamente, lo que no es nada aconsejable si dormimos, por ejemplo, en el bosque. Por eso, desde 20deCompras te aconsejamos una de las mejores linternas del mercado para este verano. Cuando conozcas sus prestaciones entenderás por qué.

La linterna Led de Shadowhawk tiene una potencia más alta que otras linternas, exactamente una salida de 10.000 lúmenes y una batería de 5.0000 miliamperios. Con este modelo podemos iluminar una longitud de aproximadamente más de dos campos de fútbol, que se dice pronto.

Clase de eficiencia energética A+++. Amazon

¡Una de las mejores del mercado!

Este modelo tiene, además, una batería recargable de calidad que proporciona una autonomía de hasta 12 horas, sin olvidar que cuenta con una interfaz de carga micro USB. Por otro lado, el cuerpo de la linterna es resistente e impermeable, por lo que puede sumergirse temporalmente en el agua sin riesgo de que se estropee. Tiene cinco modos de iluminación diferentes (alta, media, baja, estroboscópico y SOS) y su enfoque es ajustable, a elegir de manera personalizada el foco entre visualización remota o para iluminar grandes áreas.

