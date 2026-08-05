De masaje relajante a contracción profunda: adapta la estimulación muscular a las necesidades de tu cuerpo

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Cuando das por finalizado tu entrenamiento y aparece ese bajón muscular y las agujetas que tanto detestas, necesitas algo que alivie esa sensación. Hay soluciones en el mercado para conseguir esto mientras trabajas, te relajas o realizas alguna tarea que tenías pendiente.

Un electroestimulador muscular es justo lo que necesitas para alcanzar tus objetivos de forma fácil y rápida. Es importante que entiendas que solo con esto no vas a tener un cuerpo de revista, sirve como complemento a tu entrenamiento.

El estimulador te ayuda a construir músculo, aumentar la fuerza y mejorar la flexibilidad. Te aporta mucha versatilidad, ya que es adecuado para usarlo en tu abdomen, pecho, espalda, cintura, cadera, brazos, piernas, muslos y pantorrillas.

Todas sus características



Cuenta con múltiples modos y niveles de intensidad para ajustar la frecuencia del impulso. De esta forma podrás ajustarlo para que esa intensidad vaya desde un simple cosquilleo, como un masaje, hasta contracciones profundas para una tonificación funcional.

Incluye parches de gel de alta adherencia, estos se adaptan a la curvatura natural del abdomen, brazos y piernas sin despegarse. Su función recargable le aportan una mayor durabilidad, puedes colocarlo bajo la ropa mientras caminas, trabajas o haces recados sin que nadie note que lo llevas puesto.

La verdad sobre la Electroestimulación

Investigaciones en el Journal of Sports Science & Medicine demostraron que las contracciones inducidas por la electroestimulación consumen una cantidad de calorías insignificantes en comparación con el ejercicio voluntario. Sin un porcentaje de grasa bajo, la electroestimulación carecerá de efecto.

También se han realizado estudio para comprobar su uso en atletas y pacientes en rehabilitación. El análisis publicado en el European Journal of Applied Physiology demostró que la electroestimulación aumenta el flujo sanguíneo y proporciona un alivio eficaz en zonas con contracturas o molestias lumbares.

Es importante entender que la electroestimulación no quema grasa ni te va a hipertrofiar el abdomen por sí sola. Es útil para muchas más otras cosas, por ello, debes utilizarlo de forma complementaria a tus ejercicios de fuerza.